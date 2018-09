Lilienthals Niklas Bröker (rechts) im Duell mit Schenefelds Lasse Schmidt steuerte einige Assists bei. (Wiebke Denker)

Lilienthal. Der TV Lilienthal hat seine Saisonsiege Nummer zwei und drei in der 1. Floorball-Bundesliga gefeiert. Einem 6:4-Heimerfolg über Blau-Weiß 96 Schenefeld folgte dabei ein 4:3-Triumph beim Schlusslicht DJK Holzbüttgen nach Verlängerung. Aufgrund eines undichten Daches musste die Auswärtspartie aus der Stadtparkhalle in die Trainingshalle des Heimteams verlegt werden und begann zwei Stunden später als geplant.

TV Lilienthal – BW 96 Schenefeld 6:4 (3:1/1:3/2:0): „Im ersten Drittel sah es noch sehr gut aus“, urteilte Lilienthals Teammanager Günter Frese. Neuzugang Panu Hallamaa sorgte mit seinem 1:0 nach vier Minuten für einen Auftakt nach Maß für die Gastgeber. Nach einem Pass von Maximilian Spöhle erhöhte Erik Ebbinghaus auf 2:0. Doch Marius Schwartz verkürzte auf 1:2 für die Blau-Weißen (12.). Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nur wenige Sekunden auf sich warten. Ole Appenrodt stellte auf Zuspiel von Niklas Bröker rasch den alten Abstand von zwei Treffern wieder her.

Ein ganz ähnliches Muster gab es zu Beginn des zweiten Drittels. Kurz nachdem Johannes Gebauer das 2:3 gelungen war, rückte Frank Brinkmann die Verhältnisse auf Vorlage von Ole Appenrodt wieder zurecht. Doch Felix Irrgang sorgte mit seinem 3:4 in der 23. Minute wieder für den Anschluss. Die „Wölfe“ überstanden gegen Ende des zweiten Drittels eine Unterzahl nach einer Hinausstellung von Niklas Bröker wegen eines wiederholten Vergehens.

Doch als die Schützlinge von Coach Jesse Backman wieder komplett waren, schlug Hendrik Vahl zum 4:4-Ausgleich zu. „Irgendwie schien die Eingespieltheit nach dem ersten Drittel wie weggeblasen zu sein“, wunderte sich Frese. Vor allem die Abwehr sei viel zu anfällig gewesen, so der Teammanager.

Im letzten Abschnitt musste Ole Appenrodt zunächst eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Haltens hinnehme, ehe er das 5:4 von Lukas Bieger einfädelte (46.). Als die Gäste aufmachten, um noch den Einstand zu erzwingen, machte Ole Appenrodt nach einer Vorleistung von Niklas Bröker mit dem 6:4 alles klar. „Am Ende mussten wir froh sein, die drei Punkte nach einem Arbeitssieg eingefahren zu haben“, bilanzierte Günter Frese.

DJK Holzbüttgen – TV Lilienthal 3:4 (2:1/0:0/1:2) n.V.: Nach zehn Minuten schloss Felix Stierle einen Konter über Lukas Bieger zum 1:0 für den Gast ab. Doch Andreas Hofferbert drehte den Spieß mit einem Doppelpack um. Zu Anfang des zweiten Durchgangs schlenzte Hofferbert das Spielgerät zudem an den Posten. Auf der anderen Seite fanden die Lilienthaler immer wieder ihren Meister in DJK-Torsteher Jan Saurbier. Sechs Minuten vor dem Drittelende verhinderte TVL-Tormann Sebastian Spöhle mit einer Glanzparade gegen den alleine auf ihn zustrebenden Andreas Hofferbert den dritten Treffer für die Hausherren. Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Lilienthals Luis Moes wegen Stockschlagens blieb zu Beginn des dritten Abschnitts ohne Folgen. Aber auch die Gäste vermochten eine Zeitstrafe gegen den Liganeuling nicht zu nutzen. In der 51. Minute verwertete Felix Stierle dann einen Pass von Maximilian Spöhle zum 2:2. Torben Lange wendete das Blatt mit einem schnellen Gegenstoß nur 18 Sekunden später mit dem 3:2 endgültig.

Aber zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit eroberte Morten Winter die Kugel und leitete diese an den langen Pfosten zu Andreas Hofferbert weiter. Mit seinem dritten Streich egalisierte dieser zum 3:3. Damit war dem Aufsteiger der erste Punktgewinn bereits vor der zehnminütigen Verlängerung sicher. Nach drei Minuten der Extra-Time musste Hofferbert verletzt das Spielfeld verlassen. Als noch 6:13 Minuten auf der Uhr waren, erlöste Last-Minute-Neuzugang Toni Vuorsalo die Lilienthaler mit dem 4:3-Siegtreffer. Niklas Bröker hatte zuvor nach einer Balleroberung blitzschnell umgeschaltet.

TV Lilienthal: Hallerstede, Sebastian Spöhle; Heike, Hallamaa, Moes, Maximilian Spöhle, Brinkmann, Ebbinghaus, Niklas Bröker, Bauer, Bieger, Diaz, Röttger, Lange, Schneider, Seitz, Stierle, Vuorsalo.