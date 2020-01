Demnächst wieder im Hagener Dress: Jan Wohltmann (rechts). (Tobias Dohr)

Hagen. Justin Dähnenkamp ist dem FC Hagen/Uthlede zwar durch die Lappen gegangen (wir berichteten in der gestrigen Ausgabe), dafür hat der Fußball-Oberligist nun zwei andere Namen bekannt gegeben, die sich den Grün-Schwarzen angeschlossen haben. Kurioserweise kommt mit Fynn Luca Friedrichs jetzt doch noch ein Akteur aus dem Kader von Regionalligist VfB Oldenburg an die Hagener Blumenstraße.

Auch Dähnenkamp spielte bekanntlich beim VfB, schloss sich nun aber ja dem Bremer Landesligisten OSC Bremerhaven an. Mit dem 19 Jahre alten Fynn Luca Friedrichs hofft Carsten Werde, einen ebenso talentierten Spieler gefunden zu haben, wenngleich die Position auf dem Feld eine gänzlich andere ist. Friedrichs ist in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld beheimatet. „Wir haben Fynn Luca schon lange auf dem Zettel, beobachten ihn seit fast zwei Jahren und haben uns zuletzt im Sommer intensiv um ihn bemüht“, sagt Werde über Friedrichs, der in der bisherigen Saison lediglich einen Einsatz mit sechs Spielminuten in der Regionalliga-Mannschaft der Oldenburger zu verzeichnen hatte.

Gleichwohl hält Carsten Werde große Stücke auf den in Oldenburg studierenden und wohnenden jungen Mann, der sich bewusst für den Wechsel nach Hagen entschieden hat. „Er möchte endlich wieder Spielpraxis sammeln und dann werden wir im Sommer einfach mal sehen, wohin die Reise geht. Wir hätten natürlich nichts dagegen, wenn das eine langfristige Sache mit ihm wird.“ Dass Fynn Luca Friedrichs eine Führungsrolle übernehmen kann und will, hat er jedenfalls bereits bei der U19 des JFV Nordwest gezeigt, den er in der A-Jugend-Regionalliga Nord als Kapitän aufs Feld führte.

Der zweite Winterneuzugang beim FC Hagen/Uthlede ist ein alter Bekannter: Jan Wohltmann trug bereits von 2016 bis 2018 das grün-schwarze Trikot, verließ den Klub nach der Landesliga-Meisterschaft aber wieder Richtung SV Bornreihe, wo Wohltmann zuvor ebenfalls zwei Jahre gespielt hatte. Im vergangenen Sommer entschied sich der mittlerweile 24-Jährige dann zunächst für eine Fußballpause – nun konnte Carsten Werde den Flügelspieler zu einem Comeback überreden. Und der FC-Coach ist sicher, dass Wohltmann – menschlich wie sportlich – eine große Hilfe sein wird. Wenngleich Werde auch einschränkend hinzufügt: „Ein Jan Wohltmann hilft uns nur, wenn er richtig bereit für die Aufgabe ist.“ Genau das habe ihm der Offensivmann aber deutlich vermittelt.

Und es gibt weitere gute Nachrichten: Axel France ist nach seinem Kreuzbandriss wieder im regelmäßigen Lauftraining. Und mit Kai Diesing wird ein weiterer Langzeitverletzter beim heutigen Trainingsauftakt sogar wieder voll ins Teamtraining miteinsteigen. Kein Abgang, zwei Neue und die guten Nachrichten von den Verletzten: „Wir sind mit dieser Wechselperiode wirklich sehr, sehr zufrieden“, sagt Carsten Werde, der in den kommenden Monaten lediglich auf Yannick Bremser verzichten muss. Der Mittelfeldmann geht beruflich für ein halbes Jahr nach Groningen, wird eventuell mal am Wochenende nach Hagen kommen, soll aber erst zur neuen Saison wieder richtig einsteigen beim FC.