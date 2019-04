Kopfball- und laufstark: Diese Attribute will Tjerk Johannsen auch beim VSK unter Beweis stellen. (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Fußball-Bezirksligist VSK Osterholz-Scharmbeck hat die Verpflichtung von zwei interessanten Neuzugängen vermeldet. Zur kommenden Saison werden sich Luca Mischnick (SV Blau-Weiß Bornreihe) und Tjerk Johannsen (SV Barisspor) den Kreisstädtern anschließen. „Wir haben von beiden Spielern die Zusage“, bekräftigt VSK-Teammanager Markus Friedrichs.

Im Falle von Tjerk Johannsen habe auch bereits Barisspor-Trainer Halil Oelge die Freigabe garantiert, bei Luca Mischnick würden mit dem abgebenden Verein noch letzte Details geklärt. „Aber auch da sieht alles wirklich sehr gut aus“, betont Friedrichs, der sich sehr über die Zusage der beiden jungen Spieler freut. In der Tat dürften die Talente auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten geweckt haben.

Luca Mischnick kennt seinen zukünftigen Coach bereits aus gemeinsamen Zeiten beim TSV Wallhöfen. Dort verhalf Schilling dem damaligen A-Junior in der Spielzeit 2017/2018 zu dessen ersten Bezirksliga-Einsätzen. Bei den „Moorteufeln“ kam Mischnick in dieser Saison auch bereits sechsmal für die erste Mannschaft in der Landesliga zum Einsatz. Tjerk Johannsen wechselte im vergangenen Sommer aus der VSK-Jugend zu Barisspor in die 1. Kreisklasse Osterholz. In der U18 der Grün-Weißen hatte Johannsen mit etlichen Toren großen Anteil daran gehabt, dass die Kreisstädter die Meisterschaft in der U18-Bezirksliga gewannen. Entsprechend überrascht war die breite Öffentlichkeit über den Wechsel Johannsens in die 1. Kreisklasse, gab es doch auch viele andere Interessenten.

Auch bei den Herren hat der junge Stürmer seine Treffsicherheit aber bereits unter Beweis gestellt. In 21 Kreisklasse-Partien war Johannsen 27-mal erfolgreich. „Mit Tjerk kriegen wir etwas in unser Spiel, das wir so bisher noch nicht haben“, spricht Markus Friedrichs vor allem die Schnelligkeit des jungen Akteurs an, der sich nun in der Bezirksliga beweisen will.