Freut sich auf zwei Neuzugänge: Worphausens Trainer Alexander Pulliam. (Tobias Dohr)

Worphausen. Der Spitzenreiter verstärkte sich in der Winterpause mit Alexander Langen von der TuSG Ritterhude II und mit Christian Roschen, der vom TSV Eiche Neu Sankt Jürgen kommt und somit ebenfalls aus der Kreisliga Osterholz eine Liga runtergeht. Alexander Langen ist für die Innenverteidigung eingeplant. Dieser musste allerdings zuletzt wegen Rückenbeschwerden pausieren. Bei Christian Roschen handelt es sich um einen Mittelfeldmann. „Wir sind froh, dass wir beide von einem Wechsel zu uns überzeugen konnten“, schwärmte TSV-Coach Alexander Pulliam. Auch wenn er nicht direkt vom Aufstieg reden wolle, so möchte Pulliam doch nach dem Gewinn der Herbstmeisterschaft in der Restrunde zumindest oben mit dabei bleiben.