Ritterhude. Die dunklen Wolken einer wahrscheinlich in Kürze eintretenden Saison-Unterbrechung zeichneten sich am Himmel über der Riesturnhalle bereits deutlich ab. Während vielerorts schon die Tischtennis-Begegnungen aufgrund der rapide steigenden Infektionszahlen abgesagt wurden, konzentrierte sich die TuSG Ritterhude aber noch einmal und kam in der Damen-Verbandsliga gegen den Tabellenzweiten TSV Hollen zu einem wichtigen 7:5-Heimsieg, durch den der Kontakt zum oberen Tabellendrittel wiederhergestellt wurde.

In der ersten Einzelrunde konnte sich kein Team einen Vorsprung erarbeiten. Ritterhudes Spitzenspielerin Katharina Wrieden beschränkte sich gegen Ann-Kathrin Hoyer darauf, wenig Risiko zu gehen und mit Schnittbällen erfolgreich auf die zahlreichen Fehler ihrer Gegnerin zu warten. Am Nachbartisch wirkte Elisa Oerding nach neuerlichen Problemen mit ihrem Ballwurf und Aufschlag schnell entnervt und zog gegen Hollens Nummer eins Meike Regul-Voß klar den Kürzeren. Im Anschluss gelangen Silke Kästingschäfer gegen Ute Päsch zu wenige Gewinnschläge. „Ich habe erst zu spät erkannt, dass Konteraufschläge ein probates Mittel gewesen wären“, berichtet das TuSG-Urgestein. Parallel glich Svenja Schmitt für die Gastgeberinnen aus, obwohl Hollens routinierte Abwehrspielerin Etta Riesenbeck anderthalb Sätze fast fehlerfrei agierte, dann aber vollständig ihr Konzept und die nötige Ruhe verlor.

Im oberen Paarkreuz gelang den Hammestädterinnen nun das erste Break. Während Katharina Wrieden beim 3:1-Sieg über Meike Regul-Voß mit platzierten Schupfbällen die gegnerische Vorhand suchte und zu Fehlern zwang, fing sich Elisa Oerding im Duell mit Ann-Kathrin Hoyer. Die Ritterhuderin wirkte im entscheidenden Durchgang ein Quäntchen mutiger und setzte sich letztlich mit weichen Topspinbällen durch. Kurz darauf verlor hingegen Svenja Schmitt ihre „weiße Weste“ im unteren Paarkreuz, als ihre Vorhand gegen Ute Päsch schwächelte und sie zudem kein Mittel gegen deren kurze Noppe fand. Doch genau zum richtigen Zeitpunkt feierte Silke Kästingschäfer ihre Siegpremiere in dieser noch jungen Serie. Gegen Etta Riesenbeck erlebte die starke Aufschlägerin zwar eine Achterbahnfahrt, suchte sich aber beim 11:6 im fünften Satz in der Regel den perfekten Augenblick aus, um mit ihren Angriffsschlägen zu punkten.

Das Momentun lag jetzt eindeutig auf Seite des Oberliga-Absteigers. Svenja Schmitt nutzte gegen Meike Regul-Voß im nervenaufreibenden ersten Durchgang ihren sage und schreibe zehnten Satzball zum 21:19 und war anschließend nicht mehr von der Erfolgsspur abzubringen. Den Sieg machte schließlich Katharina Wrieden perfekt, die durch einen deutlichen Dreisatzerfolg ihre makellose Bilanz an diesem Tag ausbaute. Die Luft war nun spürbar raus, Elisa Oerdings und Silke Kästingschäfers abschließende 0:3-Pleiten fielen nicht mehr ins Gewicht.

Wann die TuSG-Damen ihr Punktekonto weiter aufpolieren können, scheint momentan allerdings ungewisser denn je. Die Partie in Wissingen (Landkreis Osnabrück), die am kommenden Sonnabend stattfinden sollte, ist wegen des „Risikogebiet-Paragraphen“ bereits abgesagt worden. „Ich denke eher nicht, dass wir in den nächsten Wochen noch ein Match absolvieren“, vermutet Svenja Schmitt.

TuSG Ritterhude – TSV Hollen 7:5: Wrieden – Hoyer 3:0 (11:5, 11:7, 11:3); Oerding – Regul-Voß 0:3 (7:11, 8:11, 5:11); Schmitt – Riesenbeck 3:1 (6:11, 11:8, 11:4, 11:5); Kästingschäfer – Päsch 0:3 (10:12, 5:11, 6:11); Wrieden – Regul-Voß 3:1 (12:10, 11:5, 7:11, 11:6); Oerding – Hoyer 3:2 (11:7, 10:12, 11:9, 9:11, 11:7); Schmitt – Päsch 1:3 (9:11, 5:11, 11:8, 10:12); Kästingschäfer – Riesenbeck 3:2 (9:11, 11:5, 11:6, 7:11, 11:6); Schmitt – Regul-Voß 3:0 (21:19, 11:8, 11:3); Wrieden – Päsch 3:0 (11:9, 11:9, 11:6); Oerding – Riesenbeck 0:3 (11:13, 9:11, 11:13); Kästingschäfer – Hoyer 0:3 (3:11, 5:11, 1:11) FM