Verena Staffa vom RV St. Jürgen zog sich auf ihrem Pferd Wilma Luise sehr gut aus der Affäre. (Yvonne Dethlefsen)

Beverstedt. Ein ziemlich großes Teilnehmerfeld hat der RV Beverstedt bei seiner Dressurprüfung der Klasse S beim Reit- und Springturnier auf der Anlage in Beverstedt-Heyerhöfen begrüßt. Immerhin 35 von 49 genannten Kombinationen aus Pferd und Reiter traten auch zur höchsten Dressurprüfung an. Anke Weipert vom RC Wümme aus Borgfeld freute sich dabei über eine blaue Schleife.

Auf ihrem Pferd Roi Solei W verpasste die Borgfelderin als Vierte nur ganz knapp den Sprung auf das Siegertreppchen. Mit 837 Punkten musste sie der drittplatzierten Schwanewederin Anna-Marie Becker vom Bremer RC auf Weltgraf Pantalaimon um 17,5 Zähler den Vorrang geben. Beckers Klubkollegin Susan Scholand dominierte die Ein-Stern-S-Prüfung auf Scolari Grande. Mit 862 Punkten verwies die Bremerin Friederike von Waaden vom Jader RC auf Happy Texas Moonlight um 6,5 Zähler auf die zweite Position. Von einem der drei Wertungsrichter erhielt Scholand sogar 291 Punkte, was einer Prozentzahl von 69,286 entsprach. In der Zusammenrechnung mit den Noten der beiden anderen Wertungsrichter, die sich mit jeweils 285,50 Zählern einig waren, ergab dies 68,413 Prozent.

Fünf Starter ohne Abwurf

Susan Scholand hatte zuvor bereits die Zwei-Sterne-M-Dressur auf Scolari Grande zu ihren Gunsten entschieden. In dieser Prüfung heimste Verena Staffa vom RV St. Jürgen auf den Plätzen neun und zehn auf Waroona und Wilma Louise mit 666 beziehungsweise 665,50 Punkten gleich zwei Schleifen ein. Lena Gerkens von der RG Bahrenwinkel fand sich auf Flashmob (671,50) auf einem guten sechsten Rang wieder. Sie nahm damit ebenso wie Lokalmatadorin Linda von Glahn auf Quando (669,50) als Siebte eine grüne Schleife in Empfang. Auch in der S-Dressur war von Glahn auf diesem Vierbeiner mit 814,50 Punkten als Zwölfte so gerade noch platziert. Mareike Hahlbohm vom RV Hagen bejubelte in der S-Dressur auf Bentley ebenso als Sechste mit 827,50 Zählern eine grüne Schleife.

Für die Siegerrunde des S-Springens qualifizierten sich fünf Starter ohne einen Abwurf für die Zusatzrunde. Da insgesamt sieben Teilnehmer platziert wurden, hatte Parcourschef Andre Blohm, der von Mathias Hovrecsny unterstützt wurde, bei der Auswahl des Schwierigkeitsgrads für den höchsten Springwettbewerb sehr gut gelegen. Der Wulsbütteler Claes Lendrop vom RC Bremerhaven war in seinen 74,84 Sekunden nur ein bisschen zu langsam auf Qiwi unterwegs, um es in die Siegerrunde zu schaffen. Der eine Fehlerpunkt wurde ihm letztendlich zum Verhängnis. Mit dem sechsten Rang konnte der Schwede am Ende aber auch ganz gut leben.

In der Zusatzrunde entpuppte sich Nico Tomfohrde vom RFV Börde Lamstedt auf Quenaro in einer Zeit von 39,64 Sekunden als sehr schnell. Doch weil ihm dabei auch ein Abwurf unterlief, musste sich Tomfohrde schließlich mit der dritten Position begnügen. Steffen Henjes vom RV Bülkau fand auf Victoria in 40,55 Sekunden ohne Fehler genau die richtige Mischung aus Schnelligkeit und Sicherheit und setzte sich deshalb in dieser Ein-Stern-Prüfung durch. Christina Büchner vom RFV Hambergen verfehlte die Siegerrunde auf Carlow CR ebenso wie Kristian Göbel vom RC General Rosenberg auf J-Star van Bareelhof. „Wir hatten insgesamt 1700 Nennungen. Damit sind wir auch sehr zufrieden. Es ist auch alles toll gelaufen“, zog Christin Fischer, die sich wieder um die Meldestelle kümmerte, ein positives Fazit für die Veranstaltung.

Die Springreiterin fand zwischendurch aber auch noch die Zeit, sich aktiv an dem Turnier zu beteiligen. So musste sie sich in einem der M-Springen auf Luppi Loop auch nur Maren Cordes vom RV Elmlohe-Marschkamp auf Sambucca ohne Abwurf um etwa drei Sekunden geschlagen geben.