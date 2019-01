Miro Siljamo lieferte gegen Blau-Weiß Schenefeld eine überragende Leistung ab und traf beim knappen 6:5-Sieg viermal. (Hasselberg)

Lilienthal. Leicht war es für die Floorballer vom TV Lilienthal sicher nicht, den Fokus am Wochenende auf das Sportliche zu legen. Immerhin wurde am Freitag bekannt, dass die Mannschaft zur kommenden Saison abgemeldet werden muss und dass auch die Playoffs am seidenen Faden hängen (siehe auch untenstehenden Bericht). Umso bemerkenswerter ist die Leistung der „Wölfe“ einzuschätzen, die gleich zweimal richtig gefordert wurden. Am Sonnabend verdiente sich die Truppe von Jesse Backman einen hart erkämpften 6:5-Auswärtssieg bei Blau-Weiß 96 Schenefeld, knapp 24 Stunden später wurde das Tabellenschlusslicht DJK Holzbüttgen nach einem weiteren großen Kampf mit 8:7 in der Verlängerung geschlagen.

Blau-Weiß 96 Schenefeld – TV Lilienthal 5:6: „Man hat den Jungs schon angemerkt, dass die Geschehnisse der letzten Tage im Hinterkopf waren. Es war ein hartes Spiel, aber sie haben super gekämpft“, lobte der verletzte Kapitän Janos Bröker. Gegen einen starken Kontrahenten entwickelte sich dabei von Beginn an eine extrem intensive Partie. Im ersten Abschnitt trafen beide Teams zweimal, wobei für die Lilienthaler der bärenstarke Miro Siljamo doppelt erfolgreich war. Auch im Mitteldrittel ging es auf und ab – einen Rückstand konnte erneut Siljamo ausgleichen. Maximilian Spöhle und Siljamo mit Treffer Nummer vier konnten in der Folgezeit sogar einen Zwei-Tore-Vorsprung herausschießen. Nach dem Ausgleich der Hausherren sorgte Erik Ebbinhaus jedoch für den letztlich verdienten Siegtreffer der Gäste (51.).

TV Lilienthal – DJK Holzbüttgen 8:7 n.V.: Einen Tag zuvor überraschte das Schlusslicht und schlug den Rekordmeister aus Weißenfels und auch am Sonntag zeigten die Gäste eine starke Leistung. So lagen die „Wölfe“ nach einigen Unkonzentriertheiten Mitte des zweiten Drittels mit 1:4 zurück. Dann erwachten die Gastgeber jedoch. Mit einem Doppelschlag binnen 20 Sekunden brachte Hannes Röttger die Lilienthaler so im finalen Durchgang tatsächlich in Führung. Doch wieder schlug der DJK zurück und drehte die Partie seinerseits. Alexander Seitz sicherte mit seinem sehenswerten Schlenzer zum 7:7 aber doch noch die Verlängerung (59.). Dort war es dann Lukas Bieger der durch sein Golden Goal für den Sieg und den versöhnlichen Abschluss eines turbulenten Wochenendes sorgte.

TV Lilienthal: Milas Urumovic, Sebastian Spöhle, Felix Stierle, Max Lukas Klefeker, Frank Brinkmann, Erik Ebbinghaus, Niklas Bröker, Ole Appenrodt, Philipp Schneider, Maximilian Spöhle, Leon Bauer, Lukas Bieger, Luis Moes, Hannes Röttger, Torben Lange, Miro Siljamo, Panu Hallamaa, Dennis Heike, Alexander Seitz, Toni Vuorsalo.