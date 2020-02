War an vier von fünf Toren beteiligt: Hansa-Zugang Jan-Moritz Höler (Archivbild). (Christian Markwort)

Schwanewede. Zweiter Test, erster Sieg: Nach dem 0:5 beim Bremer Landesligisten SG Findorff setzte sich Fußball-Bezirksligist FC Hansa Schwanewede beim Osterholzer Kreisligisten SV Löhnhorst mit 5:3 (2:3) durch. Es war aus Hansa-Sicht ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten.

In der ersten stellte sich der Gast in einigen Situationen noch allzu naiv an. „Wir haben uns bei den Gegentoren Ballverluste im Aufbau erlaubt. Löhnhorst hat dann schnell umgeschaltet. Das haben sie auch gut ausgespielt“, meinte Hansa-Coach Mike Schnäckel. Jonas Neumann (12.) gelang zwischenzeitlich zwar der Ausgleich, doch Timo Reinken (39.) und Henrik Dargel (44.) schraubten das Ergebnis für Löhnhorst wieder hoch auf 3:1, ehe Emil Tepper noch vor der Pause der Anschlusstreffer gelang. Nach dem Wiederanpfiff stellte Hansa um. Felix Hoppe wechselte auf die Sechs, Jan-Moritz Höler agierte als hängende Spitze nun offensiver. „Wir hatten deutlich mehr Druck und mehr Tempo im Spiel“, beobachtete Schnäckel.

So drehte Hansa nach Toren von Höler (64., 75.), der zudem zwei Vorlagen gegeben hatte, den Rückstand in eine Führung. James Saah Josiah war schließlich der Schlusspunkt zum 5:3 vorbehalten. „Ein verdienter Sieg“, so Schnäckel, „es hätte aber auch 7:6 ausgehen können“.