Borgfeld. Durch einen spektakulären 4:3-Erfolg beim JLZ Emsland im SV Meppen haben sich die B-Junioren des SC Borgfeld etwas Luft im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga Nord verschafft. Felix Bauhus' frühe Führung nach Lupfer von Kevin Klee war Ausdruck einer dominanten Anfangsviertelstunde der „Wümme-Kicker“.

Marin Vukoja hätte kurz darauf sogar erhöhen müssen, als er aus Nahdistanz nur den gegnerischen Torwart anschoss. Stattdessen egalisierten die Hausherren aber mit ihrer ersten gefährlichen Aktion, als ein flacher langer Ball Raphael Budde erreichte, der den Borgfelder Keeper Elias Ammon anschließend noch umkurvte. Das 1:1 war ein spürbarer Schock für die Ehlers-Elf, die nun auch noch zusätzlich Pech hatte, als ein Befreiungsschlag der Emsländer eine 2:1-Überzahlsituation schuf und zum zweiten Gegentor führte. Bei einem Konter kurz vor der Pause verhinderte Elias Ammon gar noch Schlimmeres.

Laufstark und wieder mit einer anderen Körpersprache kamen die Gäste dann aber aus der Kabine. Nach einer Ecke war Erik Lindloff am ersten Pfosten zur Stelle und köpfte zum 2:2 ein. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer. Zu euphorisch liefen die Rot-Weißen in den nächsten Konter. Mit dem Rücken zur Wand stellte Yimin Ehlers auf zwei Spitzen um, was sich letztlich als entscheidender Schachzug herausstellen sollte. Eine schnelle Kombination über vier Stationen erreichte am Ende Marin Vukoja, der nur noch einzuschieben brauchte. Zehn Minuten vor Schluss landete ein abgefälschter Schuss aus der zweiten Reihe vor Felix Bauhus, der kurz zögerte, aber gerade noch rechtzeitig zum 4:3 erfolgreich abschloss – und anschließend diesen Treffer frenetisch mit seinen Teamkollegen feierte.