TCF gewinnt auch dank eines gut aufgelegten Yannick Bastian

Zweiter Sieg im zweiten Spiel

JAN-HENRIK GANTZKOW

Lilienthal. Durch einen 4:2-Heimsieg über den THC Lüneburg wahrte der TC Falkenberg auch nach zwei Spieltagen seine weiße Weste in der Tennis-Verbandsklasse und grüßt weiter von der Tabellenspitze. Nach dem neuerlichen Erfolg konnte Spielführer Lennart Riemann daher ein positives Fazit ziehen: „Wir sind optimal in die Saison gestartet und wollen diese Leistungen nach der anstehenden Sommerpause bestätigen“, so Riemann.