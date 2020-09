Lilienthal. Die Schoofmoor-Halle wäre mit Sicherheit einem Tollhaus gleichgekommen. Das Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen bot schließlich ausreichend Grund dazu. Besonders strapaziert wurde dabei das Nervenkostüm der Lilienthaler Anhänger. Bis 13 Sekunden vor Schluss lagen die favorisierten Gastgeber mit 4:5 in Rückstand, ehe zunächst Dennis Heike den Ausgleich und somit die Verlängerung erzwang, in der schließlich Luis Moes das entscheidende Tor zum 6:5 (1:3, 3:3, 5:5)-Endstand erzielte. Der Favorit hatte sich gerade noch einmal durchgesetzt.

Natürlich mussten die Emotionen danach raus. Kaum war der Siegtreffer gefallen, da stürmte die gesamte Lilienthaler Bank auf das Spielfeld und bejubelte ihren Teamkollegen. Es war eine Situation, die auch ein bisschen bizarr wirkte. Denn an selber Stelle hatten wenige Minuten zuvor noch die Horner gejubelt, in der Annahme, das entscheidende Tor geschossen zu haben. Noah Ehrenfried hatte die Gäste da gerade mit 5:3 in Führung gebracht – und es waren nur noch etwas mehr als dreieinhalb Minuten zu spielen.

Der vermeintlich entscheidende Treffer veranlasste Lilienthals Spielertrainer Lukas Bieger dazu, volles Risiko zu gehen. Die Hausherren agierten in der Restspielzeit ohne Torwart, um so einen Mann mehr auf dem Feld zu haben. Zunächst taten sich die Lilienthaler aber schwer, eine Lücke im aufmerksamen Abwehrverbund der Horner zu finden. Und es war auch eher dem energischen Nachsetzen von Erik Ebbinghaus zu verdanken, dass die Gastgeber noch einmal hoffen durften. Horns Schlussmann konnte die Plastikkugel nicht richtig festhalten, woraufhin sich die Möglichkeit zum 4:5 überhaupt erst ergab. Exakt 1:05 Minuten waren da noch zu spielen und der Glaube an eine Verlängerung ein Stückchen größer. Und tatsächlich: 13 Sekunden vor dem Abpfiff überraschte Dennis Heike die Horner Abwehr mit einem Fernschuss und traf zum umjubelten Ausgleich.

Die Hausherren befanden sich nun natürlich im moralischen Vorteil und begannen auch die Verlängerung forsch. So hatte Marvin Eilers bereits nach einer Minute eine sehr gute Möglichkeit, scheiterte aber am ebenso glänzend aufgelegten Horner Schlussmann. Das Versäumte holte Luis Moes schließlich nach. Sein im Ansatz schwer zu erkennender Schuss fand sein Ziel ins gegnerische Netz. Der Rest war Freude pur.

Dass die Partie einen so dramatischen Verlauf nehmen würde, war anfangs noch nicht abzusehen. Es kam wie erwartet, dass die favorisierten Lilienthaler in Führung gingen. Sogar ziemlich schnell in Führung gingen. Nach 1:12 Minuten bereits traf Hannes Röttger aus der Distanz. In der Folge blieben die Hausherren zunächst spielbestimmend, allerdings ohne allzu große Gefahr heraufzubeschwören. Ein Wechselfehler der Wölfe brachte die Partie indes zum Kippen. Die daraus resultierende Zwei-Minuten-Strafe nutzten die Gäste konsequent. Per Fernschuss erzielte erst Till Geiler den Ausgleich, dann brachte Noah Ehrenfried die Horner sogar in Führung – beides innerhalb von nur 57 Sekunden.

Die Lilienthaler besaßen zwar auch danach die gefälligere Spielanlage, blieben aber weiterhin weitgehend harmlos. Die Horner wiederum fackelten nicht lange und kamen durch Finn von Kroge noch zum 3:1. Zu Beginn des zweiten Drittels wogte die Partie hin und her, ehe nun die Horner eine Zwei-Minuten-Strafe kassierten. Wie zuvor die Gäste nutzten auch die Wölfe das Überzahlspiel konsequent aus. Gerade einmal zwei Sekunden waren absolviert, das gelang Luis Moes der 2:3-Anschlusstreffer, Dennis Heike gelang schließlich der Ausgleich eine Minute später.

Eine zweite Zwei-Minuten-Strafe in diesem Durchgang gegen Horn konnten die Hausherren danach allerdings nicht für sich nutzen. Es folgte ein geladenes Schlussdrittel, in dem die Horner wie der sichere Sieger aussahen, die Rechnung aber ohne die Wölfe gemacht hatten.

Lilienthaler Wölfe: Hallerstede, Urumovic; P. Röttger, Brinkmann, Ebbinghaus, Heydenreich, Richrath, Schneider, Plenge, Bauer, Eilers, von der Heyde, Hoffmann, Moes, H. Röttger, Heissenbüttel, Siljamo, Leiermann, Heike, Pfennig.