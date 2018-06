Madita Janßen landete mit 9,05 Zählern beim Geradeturnen auf dem Silberrang und siegte mit 7,25 Punkten in der Spirale. (FR)

Osterholz-Scharmbeck. Die Rhönradturnerinnen Clara und Luise Molis vom VSK Osterholz-Scharmbeck haben sich für die deutschen Jugendmeisterschaften in Essen qualifiziert. Während sich Luise Molis bei den norddeutschen Jugendmeisterschaften in Brilon mit 18,95 Punkten einen starken fünften Platz erturnte, erreichte ihre Zwillingsschwester mit 18,60 Zählern Rang sieben. Beide zeigten in ihrem Dreikampf hervorragende Leistungen und sicherten sich deshalb im überaus starken Teilnehmerfeld eine vordere Platzierung.

Parallel fuhren die Landesklassenturnerinnen nach Rinteln zu den Landesbestenwettkämpfen. Dort starteten 178 Turner aus 16 Vereinen. Geturnt wurden Geradekürübungen der Altersklassen (AK) 7/8 bis 40+ und von der AK 13/14 zusätzlich noch Kürspirale und Sprung. Bei den jüngsten Turnerinnen erreichte Femke Jöllenbeck einen sehr guten sechsten Platz. In der AK 9/10 freute sich Finja Melzer nach einer fehlerfreien Geradekür ebenfalls über die sechste Position. Aline Pohlmeyer erturnte sich Rang neun, Mieke Duddeck ergatterte Platz zwölf. In der AK 11/12 ging es neben den Platzierungen auch um die Qualifikation zum Deutschland-Cup. Jill Hoheisel präsentierte in dieser Altersklasse nach bereits sehr guten Leistungen auf den Landesmeisterschaften erneut eine glänzende Geradekür. Sie wurde mit dem sechsten Platz belohnt und darf somit als eine von drei Turnerinnen beim Deutschland-Cup starten. Im Starterfeld der mehr als 30 Turnerinnen der AK 11/12 fanden sich Lea Neubecker, Lea Gutsche sowie Anne Köhler zudem auf den Positionen 20, 25 und 26 wieder.

Wichtige Qualifikationspunkte

Auch das Teilnehmerfeld der AK 13/14 war mit 31 Turnerinnen sehr stark besetzt. Hier zählte der Landesbestenwettkampf als erster Qualifikationswettkampf. Dabei wartete vor allem Emily Hoge mit hervorragenden Leistungen auf. In ihrer Geradekür erkämpfte sie sich mit 5,95 Punkten Platz acht und damit auch die ersten wichtigen Punkte zur Qualifikation zum Deutschland-Cup. Noch besser lief es für Hoge beim Sprung und in der Spirale. Mit 4,55 beziehungsweise 4,85 Punkten heimste sie die Positionen eins und zwei ein. Pauline Melzer fuhr Platz 20 ein, Reetje Hofmann Rang 30.

In der Altersklasse 30 Jahre und älter zeigte Kristina Quade eine hervorragende Geradekür und bejubelte mit 7,25 Zählern den Sieg. In der Altersklasse 40 Jahre und älter erturnte sich Torsten Lutz mit 5,05 Punkten den ersten Platz. Shona Felske verbuchte in der AK15/16 gleich drei Medaillen. Mit ihrer neuen Geradekür erarbeitete sie sich im Teilnehmerfeld von 20 Turnerinnen den dritten Platz und damit ebenfalls wichtige Qualifikationspunkte. „In der Spiralekür zeigte sie ebenfalls, was sie im letzten halben Jahr gelernt hat und belegte den Silberrang“, berichtete VSK-Trainer Torsten Lutz. Mit ihrem Grätschwinkelsprung holte Felske im Sprung sogar mit 5,70 Punkten die Goldmedaille. In der AK 17/18 hatte Amelie Odia bei ihrer Geradekür mit dem langsamen Fußboden zu kämpfen und musste von ihrer Trainerin weitergeschoben werden. Dennoch wurde sie noch Sechste.

Elina di Meco musste gleich zwei Mal angeschoben werden und belegte Rang acht. Elina de Meco triumphierte dafür dank einer fabelhaften Vorstellung in der Spiralekür mit 5,70 Punkten. Amelie Odia folgte direkt dahinter auf Rang zwei. „Beim Sprung zeigte Elina einen schönen Wurfüberschlag, der mit 5,70 Punkten bewertet wurde“, ließ Lutz wissen. Diese Leistung brachte ihr den zweiten Platz ein. Auch Amelie Odia erhielt als Dritte eine Medaille. In der AK 19 - 24 sammelte Lisbeth Odia in der Spiralekür mit 5,25 Punkten die Bronzemedaille ein. Mit einem schönen Wurfüberschlag beanspruchte Odia auch beim Sprung Bronze. Madita Janßen landete mit 9,05 Zählern beim Geradeturnen auf dem Silberrang und siegte mit 7,25 Punkten in der Spirale.