Die Floorballer des TV Lilienthal begeben sich mit der Unterstützung ihrer Fans auf die Abschiedstournee. (Christian Kosak)

Lilienthal. Die Floorballer des TV Lilienthal, die sich zum Saisonende abmelden, befinden sich momentan auf ihrer Abschiedstournee. Und auf dieser wartet an diesem Wochenende ein echter Höhepunkt auf die „Wölfe“. Denn zum dritten Mal in Folge hat sich das Team von Trainer Jesse Backman für das prestigeträchtige Final-4 qualifiziert und kämpft in Leipzig um den Deutschen Floorball-Pokal.

Die Vorfreude auf dieses stimmungsvolle Event ist am Schoofmoor förmlich greifbar, angesichts des nahenden Abschieds kommen aber auch andere Emotionen bei den Beteiligten hoch. „Das ist ein absolutes Highlight und es ist einfach toll, dass wir uns wieder dafür qualifizieren konnten. Es wird definitiv noch mal eine richtig geile Sache. Allerdings kommt auch Wehmut auf, wenn man daran denkt, dass dies vorerst unser letzter Auftritt beim Finalwochenende sein wird“, verspürt auch Teammanager Daniel von der Heyde gemischte Gefühle.

Dennoch überwiegt die Begeisterung – und die Hoffnung auf einen Titelgewinn als krönender Abschluss der langjährigen Erfolgsgeschichte. Diesen zu holen, wird aber alles andere als leicht, schließlich geht es im Halbfinale am Sonnabend wie schon in den vergangenen Jahren gegen den Abonnementmeister und Titelverteidiger UHC Sparkasse Weißenfels (17 Uhr). Bei den jüngsten zwei Auflagen setzte es gegen denselben Konkurrenten in der Vorschlussrunde jeweils deutliche Niederlagen, da in beiden Fällen die Anfangsphase verschlafen wurde. Das soll in diesem Jahr besser werden. „Vielleicht hilft uns ja, dass nach den letzten beiden Halbfinals keiner mehr mit uns rechnet. In jedem Fall wird die Mannschaft hoch motiviert sein, um sich zum Abschluss endlich mit dem Finaleinzug zu belohnen“, blickt von der Heyde fest entschlossen auf die Partie am Sonnabend.

Und auch Trainer Jesse Backman geht voller Motivation in das Final-4-Wochenende: „Natürlich ist Weißenfels eine bärenstarke Mannschaft und wir sind der krasse Außenseiter. Aber wir wollen mutig agieren, die richtige Einstellung an den Tag legen und bei diesem tollen Event Spaß haben“, gibt der finnische Übungsleiter die Marschrichtung für das Duell mit dem Dauerrivalen aus. Dass sie dem Gegner durchaus gefährlich werden können, haben die „Wölfe“ in dieser Spielzeit auch schon bewiesen. Zwar gingen die beiden regulären Ligaspiele knapp verloren, über weite Strecken konnten die Lilienthaler aber mithalten. Mut macht außerdem, dass die Weißenfelser trotz beeindruckender 17 Siege in 18 Partien längst nicht mehr die Dominanz der vergangenen Jahre ausstrahlen. Vielleicht wird es ja also tatsächlich etwas mit dem langersehnten Sieg im Halbfinale. Sollte dies tatsächlich gelingen, würde am nächsten Tag im großen Endspiel der Sieger aus der Partie zwischen den Gastgebern aus Leipzig und den Red Devils Wernigerode warten. Dann wäre der Pokal greifbar nahe.

Auf eines können sich die Lilienthaler dabei in jedem Fall wieder verlassen – auf die lautstarke Unterstützung ihrer treuen Fans. Bereits am Freitag begleiteten knapp 20 Anhänger des TVL das Team in die sächsische Metropole, am Sonnabend reist ein stimmgewaltiger Schwung nach. Tolle Stimmung dürfte an den beiden Tagen also in jedem Fall herrschen – unabhängig vom sportlichen Erfolg. „Es wird so oder so noch mal ein ganz besonderes Wochenende und wir werden definitiv gemeinsam feiern. Am besten natürlich erst am Sonntag den Pokalsieg, aber auch bei einer Niederlage würden wir spontan sicher noch etwas planen“, verrät von der Heyde, der am Finaltag passenderweise seinen 30. Geburtstag feiert. Es ist also alles angerichtet für einen spektakulären Höhepunkt auf der Lilienthaler Abschiedstournee.