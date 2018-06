Die Begegnung zwischen dem TSV Weyhe-Lahausen und der TSG Osterholz-Gödestorf blieb ohne Sieger – 3:3. Das Spiel der SBS Kickers gegen die Reserve des TV Stuhr wurde derweil abgesagt.

SV Barver - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst II 2:5 (0:4). „Ich muss ein großes Lob an mein Team aussprechen. Unser Start verlief mit sieben Niederlagen schlecht, aber wir haben nie aufgeben“, freute sich TSG-Trainer Uli Beuke über den nun schon dritten Sieg in Folge. Vor allem die Art und Weise, wie sein Team den Erfolg einfuhr, habe ihm imponiert. Denn von Beginn an kontrollierte der Gast das Geschehen und ging folgerichtig durch Raymund Maas in Führung (18.). Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es dann turbulent: Zuerst erhöhten Jermaine Dill und Maas auf 3:0 (37./41.), ehe Moritz Stoll das Ergebnis mit dem Pausenpfiff weiter in die Höhe schraubte.

In der zweiten Halbzeit ging der Gastgeber angesichts des deutlichen Rückstandes volles Risiko und wurde dafür prompt belohnt. Jannik Kläning schnürte einen Doppelpack und brachte sein Team damit wieder in Schlagdistanz (63./71.). „Da wurde es ein bisschen eng, aber schlussendlich haben wir die drei Punkte verdient“, bilanzierte Beuke, der in der 88. Minute das 5:2 durch Raymund Maas bejubelte.

TSV Weyhe-Lahausen II - TSG Osterholz-Gödestorf 3:3 (1:1). „Ich habe schon vor der Partie gesagt, dass ein Remis okay wäre. Und aufgrund des Spielverlaufs bin ich damit auch zufrieden“, erklärte TSG-Coach Kalle Köitsch. Sein Team stellte gegen die Reserve des TSV Weyhe-Lahausen vor allem seine Combackqualitäten unter Beweis. Nachdem die TSG in der 25. Minute durch einen Treffer von Bastian Böttjer in Rückstand gerraten war, dauerte es nur wenige Momente, bis Frank Weseloh den Ausgleich markierte (31.). In der zweiten Halbzeit ging die TSG durch Simon Sels‘ Treffer in Führung (56.). Der Gastgeber zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt, glich in Person von Moritz Drescher aus (64.). Nur acht Minuten später brachte Mario Rösner den TSV sogar in Führung. „Es ist bitter, dass wir das 2:1 so schlampig aus der Hand gegeben habe“, bemängelte der Gödestorfer Coach. Mit der Schlussphase zeigte er sich hingegen zufrieden. Denn der Aufsteiger warf noch einmal alles in Waagschlage – und wurde dafür belohnt. Nach einer Ecke stand Pascal Hackel goldrichtig und köpfte das Leder in die Maschen (90+2.).

TuS Barenburg - FC AS Hachetal 4:1 (2:0). Die Gäste hatten dem TuS Barenburg zu keinen Zeitpunkt etwas entgegenzusetzen und müssen sich bei ihrem Schlussmann Joshua Wirth bedanken, der eine höhere Niederlage verhinderte. Beim 1:0 war der Torhüter jedoch machtlos: Bennet Lüdecke hämmerte den Ball aus gut zwölf Metern unter die Latte (36.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später tauchte Waldemar Befort allein im FC-Strafraum auf und behielt die Nerven – das 2:0. Befort machte nach der Pause da weiter, wo er vor dem Halbzeitpfiff aufgehört hatte: Aus gut 20 Metern versenkte er den Ball im Kasten (50.). Nachdem TuS-Akteur Carsten Ojus wegen einer Notbremse die Rote-Karte gesehen und Kevin Krämer per Freistoß verkürzt hatte (54./63.), machte sich bei den Gästen kurz Hoffnung breit. Diese verpuffte jedoch, als Jannik Pieper einen Strafstoß zum 4:1 verwandelte (76.).

TVE Nordwohlde - TuS Lemförde 2:3 (1:1). Der Gastgeber bot dem Tabellenführer von Beginn an die Stirn, versäumte es aber, sich für einen couragierten Auftritt zu belohnen. Dabei erwischte er sogar den besseren Start: Stefan Bründer hämmerte das Leder in die Maschen, brachte den TVE damit etwas überraschend in Führung (6.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte TuS-Akteur Edip Gören jedoch den mittlerweile verdienten Ausgleich. Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste das Ruder und markierten durch Denni De-Carvalho die Führung. Doch der TVE gab nicht auf. Pascal Matz verwandelte einen fälligen Strafstoß, brachte die Platzherren damit zurück ins Spiel (81.). Jedoch folgte nur vier Minuten später die Ernüchterung, als Bogdan-Florian Golgot den TuS per Elfmeter in Front brachte. „Ein Remis wäre verdient gewesen. Trotzdem bin ich zufrieden“, betonte TVE-Coach Martin Werner. Immerhin habe man den Favoriten an den Rand einer Niederlage getrieben und ihm zudem die ersten Gegentore der Saison zugefügt. „Uns hat in manchen Situationen einfach das Glück gefehlt“, stellte Werner fest.

TSV Ristedt - SV Heiligenfelde II 3:1 (0:0). Die Reserve des SV Heiligenfelde hatte in Durchgang eins zwar Oberwasser, jedoch blieben die Tore aus. Nach dem Seitenwechsel wurde der Gastgeber zunehmend stärker, erhöhte von Minute zu Minute die Schlagzahl und ging folgerichtig in Führung. Timo Hunteman vollendete einen Konter zum 1:0 (50.). Nur wenige Augenblicke später zappelte das Leder erneut im SVH-Netz: Sascha Otten nagelte einen Freistoß aus gut 25 Metern unter die Latte (58.). Die Heiligenfelder steckten jedoch nicht auf, verkürzten durch Fabian Ripke, der einen berechtigten Strafstoß verwandelte (64.). In der Folge boten beide Teams einen offenen Schlagabtausch, den der TSV Ristedt kurz vor Ultimo für sich entschied. Timo Huntemann tänzelte drei Gegenspieler aus und schloss zum 3:1-Endstand ab (88.).