Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

100 Jahre SC Weyhe: Jubiläumswoche

Jeh

Weyhe. Im Rahmen seiner 100-Jahr-Feierlichkeiten bittet die Fußballabteilung des SC Weyhe vom 6. bis 11. Mai zur großen Jubiläumswoche. An jedem dieser Tage stehen auf der Zentralsportanlage diverse Turniere an, wobei speziell speziell das Programm an Himmelfahrt (9. Mai) extrem reichhaltig ist: dann stehen nämlich von 9.30 bis 19 Uhr Turniere der F-, E- und D-Junioren an. Tags darauf wird erstmals der Weyher Firmencup ausgetragen (17 bis 20 Uhr), während am finalen Sonnabend zunächst die Allerjüngsten, die G-Junioren, zu ihrem Recht kommen (12 bis 15 Uhr), um anschließend von den Ü40 und Ü50-Oldies abgelöst zu werden.