Auch Weyhes Georg Tylla (links) trug sich beim 15:0-Kantersieg gegen die DJK Germania Blumenthal in die Torschützenliste ein. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Ob es der höchste Saisonsieg der Vereinsgeschichte war, konnte Dennis Lingnau, der zusammen mit Harald Meyer und Simon Peters die Geschicke beim SC Weyhe leitet, nicht wirklich sagen. „Das kann gut sein, aber genau weiß ich es nicht. Ich bin mein Leben lang schon beim SC Weyhe, und in der Zeit hat die erste Herren zumindest nicht einen solch hohen Sieg eingefahren.“ Am vierten Spieltag der Bremer Fußball-Landesliga deklassierte der SC Weyhe die DJK Germania Blumenthal mit 15:0 (9:0). Bereits in der Vorwoche hatten die Blau-Weißen mit 0:15 gegen den VfL 07 Bremen verloren.

Der Grund für den hohen Sieg laut Dennis Lingnau: „Zum einen sind sie nur mit zehn Mann angetreten. Acht Spieler hatten kurzfristig wohl noch abgesagt, darunter einige Verletzte. Aber zum anderen ist die Truppe auch eben nicht landesligatauglich.“ Dennoch wollte der Coach die Leistung seiner Mannschaft nicht schmälern. „Wir waren von Anfang an gut im Spiel, haben den Ball sehr ordentlich laufen lassen. Und so viele Tore musst du dann auch erst einmal schießen. Darauf können wir aufbauen.“

Erster Treffer nach drei Minuten

Bereits nach 180 Sekunden zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz. Über außen kombinierte sich der SC Weyhe durch, Chris Plate flankte in die Mitte, wo Jesse Wieczorek unbedrängt einköpfen konnte. Lediglich zwei Minuten später das 2:0: Diesmal fand eine Hereingabe Georg Tylla, der zunächst am gegnerischen Keeper scheiterte. Doch Marco Lampe verwertete den Abpraller. „Der schönste Angriff“ trug sich laut Lingnau dann beim 3:0 zu. Nach einem Seitenwechsel wurde Joel Braune freigespielt, der im Zentrum den freistehenden Tayfun Cavus sah. Der Offensivakteur hatte daraufhin keine Mühe einzunetzen.

Auf der deutlichen Führung ruhten sich die Grün-Weißen nicht aus, machten weiter Dampf. Es sollte sich lohnen. Wieczorek (25.), Dennis Lampe (27.), Florian Richter (31.), Sören Peters und Tylla (42.) schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 9:0 in die Höhe.

SC Weyhe lässt nicht locker

Noch defensiver agierten die Gäste dann im zweiten Abschnitt. Trotzdem fand der SC Weyhe immer wieder Lösungen, um das Abwehrbollwerk der Blumenthaler zu überwinden. „Wir wollten immer weiter nachlegen. Das spricht für den Torhunger der Jungs“, lobte Lingnau, der in zweiten 45 Minuten weitere sechs Treffer seiner Schützlinge bejubeln konnte. Dennis Lampe (51., 69), Christoph True (53.), Dennis Rohmeyer (70., 84.) sowie Marco Lampe (87.) markierten die Treffer in Durchgang zwei und machten den 15:0-Erfolg damit perfekt. „Mit der Ausbeute von neun Punkten können wir zufrieden sein. Als Aufsteiger ist es immer gut, gleich in den ersten Spielen zu punkten, um dann ein bisschen mehr Ruhe zu haben“, betonte Lingnau. „Allerdings wissen wir auch, dass unser Auftaktprogramm nicht gerade schwierig war. Aber die Zähler musst du dann auch erst einmal holen.“