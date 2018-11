Mit 389 Ringen schoss der Bassumer Marcus Errebo Jensen am dritten Spieltag seinen absoluten Bestwert. (Jonas Kako)

Bassum. Sie wollten sich absetzen – und es ist ihnen gelungen. Vor heimischer Kulisse mit knapp 130 Zuschauern setzten sich die Luftpistole-Schützen des Schützenvereins Bassum von 1848 in der 1. Bundesliga Nord gegen die Sportschützen Fahrdorf und Freischütz Wathlingen jeweils mit 4:1 durch und festigten damit den vierten Rang. „Mit den Siegen haben wir einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Dazu haben wir unsere bisher beste Leistung gezeigt“, lobte der Sportliche Leiter Jens Voß die beiden Auftritte der Schützen.

Leicht favorisiert gingen die Lindenstädter ins erste Duell gegen Fahrendorf am Sonnabend. Auch wenn Voß zuvor gesagt hatte, dass man die Kontrahenten nicht unterschätzen dürfe, wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit insgesamt 1885 Ringen erreichten Thomas Hoppe, Marcus Errebo Jensen, Artur Gevorgjan, Denis Rother und Sascha Sandman das zweitbeste Resultat aller sechs Teams. Dazu lieferten gleich vier Schützen ihre bisherige persönliche Bestleistung, darunter Hoppe (379 Ringe), der gegen Jonas Hansen (374) im Duell der topgesetzten Schützen mit fünf Ringen Vorsprung gewann. „Thomas hat zu Anfang gut geschossen und gezeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann“, freute sich Voß über die Leistung des Schützen.

Auch Jensen, der mit 389 Ringen seinen persönlichen Bestwert erzielte, bot seinem Gegner Gagik Sahakian (371) keine Chance. „Er hat sich etwas mehr Zeit gelassen beim Schießen und seine Taktik ist voll aufgegangen“, sagte Voß. Ebenso positiv fiel auch das Ergebnis bei Gevorgjan (385) gegen Stefan Vollertsen (355) und Sandmann (373) gegen Matthias Hofmann (359) aus. Nur Rother (359) hatte gegen Michael Bäcker (371) das Nachsehen. „Die Dichtung seiner Waffe war kaputt. Zwar konnten wir das Problem lösen, allerdings reichte es am Ende nicht mehr“, bedauerte Voß.

Am zweiten Wettkampftag präsentierten sich die Bassumer weiterhin enorm stark, auch wenn die Gesamtringzahl mit 1869 gegen Freischütz Wathlingen etwas niedriger ausfiel als in der vorherigen Partie. Gleich im ersten Duell ging es zwischen Hoppe und Kristian Callaghan ganz spannend zu. „Bei seinem letzten Schuss musste er eine Zehn treffen, um ins Stechen zu kommen. Das hat er auch geschafft“, berichtete Voß. Hoppe behielt die Nerven und mit 10:8 im Stechen am Ende auch die Oberhand.

Eng ging es auch an Position zwei zwischen Bassums Jensen und Philip Aranowski zu, bei dem Jensen mit einem Ring weniger (379) doch noch das Nachsehen gegen Aranowski (380) hatte. Im dritten Spiel hatte Gevorgjans Gegner Torben Wolf mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. „Für seine Verhältnisse war Torben etwas schlechter als sonst“, betonte Voß, dessen Schütze am Ende mit 372:365 gewann. Den dritten Sieg fuhr Rother an Position vier gegen Jessica Schrader mit 375:372 Ringen ein. „Denis hat durchgehend dominiert. Jessica hat gut gekämpft, gereicht hat es aber nicht“, sagte Voß. Den Schlusspunkt setzte Sandmann, der gegen Christian Oehns einen 367:361-Erfolg feierte.

„Wir haben mit den zwei Siegen unser Ziel erreicht. Dazu haben die Schützen eine super Leistung gezeigt und sich sogar selbst übertroffen“, sagte Jens Voß zufrieden. Die Bundesliga-Saison wird am letzten November-Wochenende fortgesetzt. Die Bassumer treffen dann in Loxstedt auf die Sportschützen Raesfeld, die mit 10:2 Mannschaftspunkten in der Tabelle momentan auf Rang drei stehen.

Weitere Informationen

Luftpistole 1. Bundesliga Nord

SV Bassum von 1848 - Sportschützen Fahdorf 4:1

Thomas Hoppe - Jonas Hansen 379:374; Marcus Errebo Jensen - Gagik Sahakian 389:371; Artur Gevorgjan - Stefan Vollertsen 385:355; Denis Rother - Michael Bäcker 359:371; Sascha Sandmann - Matthias Hofmann 373:359

SV Bassum - Freischütz Wathlingen 4:1

Thomas Hoppe - Kristian Callaghan 376:376 (10:8); Marcus Errebo Jensen - Philip Aranowski 379:380; Artur Gevorgjan - Torben Wolf 372:365; Denis Rother - Jessica Schrader 375:372; Sascha Sandmann - Christian Oehns 367:361 NKN