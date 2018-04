Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

3. Samtgemeinde-Tenniscup

Es sind noch knapp zwei Wochen, dann startet der 3. Samtgemeinde-Tenniscup in Bruchhausen-Vilsen. Bis zum 6. März kann man sich bei Dörte Schröder vom gastgebenden TV Bruchhausen-Vilsen anmelden – wahlweise unter der Telefonnummer 04252/2800 oder per E-Mail: doerte.schröder.sw2@gmx.de. Anschließend wird die Meldeliste geschlossen und der Spielplan ausgelost. Das Turnier geht am 9. und 10. März in der örtlichen Tennis- und Squashhalle, Auf der Loge 17, über die Bühne. Es beginnt am Sonnabend um 14 Uhr, dann werden das Damen-Einzel (ohne Altersbeschränkung) und die Herren-Einzel (unter 50 und über 50 Jahre) ausgespielt. Der Sonntag steht dann ab 11 Uhr ganz im Zeichen der Doppelwettbewerbe. Damen (ohne Altersbeschränkung), Herren (unter 55 Jahre) und Senioren (über 55 Jahre oder gemeinsam über 100 Jahre) ermitteln ihre Sieger-Paare. (jeh)