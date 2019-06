In diesem Jahr feiert der Golfclub Syke sein 30-jähriges Bestehen und hat aus diesem Anlass neben zahlreichen Turnieren auch einige Überraschungen parat. (Janina Rahn)

Syke. Es begann vor 30 Jahren mit einer bloßen Idee. Und nach einem holprigen Start und einigen schwierigen Jahren hat sich der GC Syke mittlerweile zu einem der führenden Golfvereine in Norddeutschland entwickelt. In diesem Jahr feiern die Syker ihren runden Geburtstag, der offiziell erst am 23. Oktober ansteht, doch die Feierlichkeiten sind bereits am Laufen. „Neben etlichen Turnieren haben wir einen Grillabend und ein besonderes sportliches Highlight geplant“, berichtet Club-Präsident Casper Willich.

Am kommenden Sonntag wird neben dem Bürgermeister und dem Präsidenten des Golfverbandes Niedersachsen/Bremen auch der amtierende Long-Drive-Champion Martin Borgmeier zu Gast in Okel sein. Long-Driving ist ein spezielles Golf-Format. Dabei gewinnt derjenige, der den Ball am weitesten schlägt. „Mit Sicherheit etwas für die Männer“, stellt Willich schmunzelnd fest.

Seit vier Jahren ist er Präsident vom Golfclub Syke. Aber zu Zeiten einesRudi Carrell, der zu den Gründungsmitgliedern gehörte und häufig in Okel zu Besuch war, war Willich bereits auf dem 105 Hektar großen Gelände zu finden. „Man hat sich begrüßt, miteinander gesprochen. Rudi Carrell hat sich hier sehr wohlgefühlt. Außerdem war er maßgeblich an der positiven Mitgliederentwicklung in den ersten Jahren durch seine Popularität beteiligt“, erzählt der Präsident.

Im Sommer 1990 gab der Golfclub die fertig gestellte 18-Lochanlage für den Spielbetrieb frei. Zwei Jahre später folgte die Einweihung des Clubhauses. Und als alles gerade fertig aufgebaut war, sollte das nächste Großprojekt folgen: Die Platzerweiterung zur 27-Lochanlage. So verfügt der Golfclub mittlerweile über einen 18- und einen Neun-Loch-Platz. „Für uns ist es schon etwas Besonderes. Wir können unseren Mitgliedern einfach viel mehr bieten“, sagt Willich nicht ohne Stolz. Auch deswegen seien die Mitgliederzahlen über die Jahre stetig gewachsen – rund 1400 zählt der Club aktuell.

Aber auch aus sportlicher Sicht haben die Hachestädter einiges zu bieten. „Wir haben zahlreiche Mannschaften, die in verschiedenen Ligen unterwegs sind. Dabei geht unsere Altersspanne von fünf bis 95 Jahren. Für einen Einspartensportverein ist das eine sehr respektable Größenordnung“, sagt Clubmanager York Stolte. Der GC Syke verfügt über drei Jugend- und 14 Teams im Erwachsenenbereich. Die Mannschaft der Altersklasse 50 ist derzeit in der Regionalliga aktiv und steht kurz vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Doch der Club ist eher am Breitensport interessiert. „Je höher wir spielen, desto mehr Geld kostet das natürlich. Aber auch das ist nicht der springende Punkt. Wir wollen den Menschen in erster Linie das Golfspielen vermitteln“, betont Willich. Denn viele Zeitgenossen würden Golf nach wie vor nicht unbedingt als richtige Sportart ansehen oder als Sport der Reichen bezeichnen, so Willich. Dem sei aber nicht so: „Golf ist die Sportart mit den achtmeisten Mitgliedern in Deutschland. Sie hat in den vergangenen 30 Jahren einen Wandel durchlebt und ist mittlerweile zu einem echten Vereinssport gereift“, erklärt Willich.

Darüber hinaus sei Golf besonders gesundheitsfördernd und alles andere als langweilig. „Bei einer normalen Runde läuft man rund viereinhalb Kilometer. Außerdem spielt die Konzentration eine wichtige Rolle. Das unterschätzen die meisten“, weiß Stolte, der hinzufügt: „Viele denken, dass man mehrere Stunden auf dem Platz unterwegs ist. Doch dem ist nicht so. Eine normale Runde dauert vielleicht anderthalb Stunden.“

Eine weitere Entwicklung, die Willich, der neben seinem Amt als Präsident auch im Vorstand des Deutschen Golf-Verbandes (DGV) tätig ist, beobachten konnte, ist, dass sich immer mehr ehemalige Fußballprofis dem Golfsport widmen. „Sowohl im Fußball als auch im Golf spielt die Koordination eine wichtige Rolle. Deswegen findet man auch immer mehr ehemalige und mitunter auch noch aktive Fußballprofis auf den Golfplätzen. Auch hier bei uns in Okel“, betont er.

Neben zahlreichen Turnieren durfte der Golfclub Syke im Jahr 2014 die Deutschen Meisterschaften der Senioren austragen. 2018 folgte dann der vorläufige Höhepunkt der Vereinsgeschichte: Erstmals wurde das DGV-Invitational, ein Einladungsturnier des DGV, in Okel ausgetragen. „Normalerweise findet dieses Turnier auf Highclass-Plätzen in München, Hamburg oder Berlin statt. Als wir erfahren hatten, dass wir dieses Turnier ausrichten dürfen, hat uns das natürlich mächtig stolz gemacht“, erzählt Willich. Neben dem DGV-Präsidenten Claus Kobold und dem Bundestrainer Christoph Herrmann waren auch zahlreiche Spieler aus der Bundesliga und dem Nationalkader zu Gast. Darunter die 19-jährige Esther Henseleit, die mittlerweile zu den besten deutschen Golferinnen gehört.