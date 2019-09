Markierte den Treffer zum 1:2: Heiligenfeldes Kapitän Tobias Dickmann (M.). (Thorin Mentrup)

Wetschen. Der SV Heiligenfelde setzt die Konkurrenz in der Fußball-Bezirksliga weiter unter Druck. Im vorgezogenen Spiel besiegte die Mannschaft von Trainer Torsten Budelmann den TSV Wetschen auswärts mit 3:1 (1:1).

Obwohl die Gäste den Ton angaben, markierte der TSV Wetschen die Führung. Nach einem langen Ball war Steffen Winkler zum 1:0 erfolgreich (21.). Doch die passende Antwort hatte der SVH noch vor der Pause parat. Torjäger Joshua Brandhoff egalisierte die Führung mit einem trockenen Versuchen aus wenigen Metern. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste dann besser ins Spiel und belohnten sich prompt mit dem 1:2. Kapitän Tobias Dickmann vollendete aus rund 20 Metern (54.). Die Entscheidung führte dann Flügelflitzer Janek Piontek herbei, der nach Pass von Björn Isensee zum 1:3 vollstreckte (81.). „Wetschen hat zwar ordentlich dagegen gehalten, aber der Sieg geht am Ende dann so in Ordnung“, betont Dickmann. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Sonnabend-Ausgabe.