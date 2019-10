3:2 nach 0:2 – SC Weyhe feiert den ersten Auswärtssieg

Erzielte das entscheidende Tor: SCW-Akteur Dennis Lampe. (Michael Braunschädel)

Bremen. Hoher Aufwand wird dann doch eben meistens belohnt. Nach 53 Minuten lag der SC Weyhe in der Fußball-Bezirksliga beim TuS Schwachhausen II mit 0:2 zurück, bog die Partie dann aber noch in einen 3:2-Erfolg um. Den vielumjubelten Siegtreffer markierte Dennis Lampe auch noch in der Nachspielzeit kurz vor dem Abpfiff.

Dabei kamen die Gäste in den ersten Minuten mit dem hohen Pressing des TuS überhaupt nicht zurecht, ließen sich in die eigene Hälfte hineindrängen. „Damit hatten wir totale Probleme, konnten uns kaum befreien“, seufzte Weyhes Coach Dennis Lingnau. Nach etwa 20 Minuten war dann auch der SCW drin in der Begegnung, hatte durch Dennis Rohmeyer und Dennis Lampe zwei nennenswerte Chancen. Dennoch behielten die Gastgeber die Oberhand. Folgerichtig markierten die Schwachhauser die Führung. Nach einer Ecke segelte der Ball durch den Fünfmeterraum, bis schließlich Maximilian Apel am zweiten Pfosten zum 1:0 vollstreckte (44.).

Vor allem bei den Standardsituation präsentierte sich der TuS immer wieder brandgefährlich. So auch unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Wieder eine Ecke. Diesmal landete die Hereingabe auf dem Kopf von Apel, der damit seinen Doppelpack schnürte (53.). „Das haben wir nicht gut verteidigt, da müssen wir uns viel cleverer anstellen“, fordert Lingnau. Doch die Köpfe gingen nun nicht nach unten bei den Weyhern. Im Gegenteil: Die Gäste machten ordentlich Druck, drängten auf den schnellen Anschlusstreffer. Der sollte dann auch in der 70. Spielminute fallen. Nach einem Ballgewinn im Zentrum passte Georg Tylla in die Schnittstelle. Dort erlief Rohmeyer den Ball und schob am Keeper vorbei zum 2:1 ein. Sein zweiter Tor sollte nur zwei Minuten später folgen. Diesmal wurde der Offensivakteur von Jesse Wieczorek in Szene gesetzt. Wieder behielt Rohmeyer die Nerven und vollstreckte (72.). Doch mit einem Unentschieden wollten sich die Grün-Weißen nicht zufrieden geben. Auch in der Schlussphase spielte der SCW weiter mutig nach vorne und belohnte sich dafür. Nach einem Freistoß bugsierte Dennis Lampe das Spielgerät in die Maschen zum 2:3-Erfolg (90.+2). Lingnau: „Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs. Sie haben so viel in das Spiel investiert.“