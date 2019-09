Komm in meine Arme: Kevin Artmann (2. v. l.) herzt seinen kongenialen Partner Saimir Dikollari (Nr. 9). Auch Hyoungbin Park, Julius Rahmig und Diyar Kücük (v. l.) feiern. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Das war ganz, ganz stark: Der Brinkumer SV hat in der Bremen-Liga den vierten Sieg in Folge gefeiert und sich dank des 4:1 (2:0)-Erfolgs über Aufsteiger SV Hemelingen in der Spitzengruppe etabliert. Insgesamt blieb die Elf vom Brunnenweg im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Dabei feierte sie sieben Siege.

80 Minuten lang spielte der Gastgeber herausragend, die letzten zehn Minuten störten den Gesamteindruck etwas, aber nicht allzu sehr. „Darüber werden wir am Dienstag im Training sprechen“, hakte Brinkums Trainer Mike Gabel die Schlussphase, in der sein Team den Hemelinger Ehrentreffer durch Clinton-William Helmdach schlucken musste, schnell ab. Viel lieber - und das konnte ihm wahrlich niemand übel nehmen - wollte er über den Part des Spiels sprechen, der ihm wesentlich besser gefallen hatte. Die ersten 80 Minuten seien das Beste gewesen, was sein Team gezeigt habe in dieser Saison. „Das war ganz, ganz stark“, lobte er seine Elf für ihren dominanten Auftritt. „Wir haben fußballerisch, kämpferisch und taktisch überzeugend gespielt“, fand er. Da konnte auch der spielende Co-Trainer Kevin Artmann nur zustimmen. „Von der ersten Minute an haben wir gezeigt, dass es nur einen Sieger geben kann. Es war nur die Frage, wann wir die Tore schießen werden“, fand der 33-Jährige.

Dass es mit dem Toreschießen gut klappte, auch wenn die Gastgeber noch einige Hochkaräter ausließen, daran hatte Artmann entscheidenden Anteil. Gleich drei Treffer bereitete er vor, zweimal legte er Saimir Dikollari auf, der wie schon in der Vorwoche einen Dreierpack schnürte. „Saimir hat einfach super Laufwege. Wir verstehen uns gut“, schilderte Artmann die Verbindung zwischen den beiden Routiniers, die immer noch spielentscheidende Akzente setzen. Das erste Mal fand Artmann, der auf der Sechs mit viel Übersicht und ohne Fehlpass Regie führte, seinen Stürmer in der 18. Minute, das zweite Mal dann kurz vor der Pause in der 43. Minute. Dikollari verwertete wie gewohnt in bester Torjägermanier. „Ich habe immer gesagt, dass beide viel Spaß haben werden, wenn sie gemeinsam spielen“, lachte Gabel. Der Coach hatte ein gutes Gespür bewiesen.

Beeindruckend war, wie die Brinkumer ihrer Spielidee treu blieben, auch nach der Pause keinen Deut nachließen. Hemelingen konnte sich kaum einmal befreien, während die Gastgeber früh und bissig störten, aber auch fußballerisch überzeugten und die SVH ihrerseits bei ihren Pressingversuchen häufig ins Leere laufen ließ. Das 3:0 war die logische Folge, wieder legte Artmann auf, dieses Mal war jedoch nicht Dikollari der Abnehmer, sondern Julius Rahmig (57.). Stark auch, wie Diyar Kücük per Hacke Artmann eingesetzt hatte. Der Schlusspunkt aus Sicht der Gastgeber blieb Dikollari vorbehalten, der eine Kücük-Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie drückte (67.). Brinkum war der Sieg nicht mehr zu nehmen - trotz der schwächeren zehn Minuten am Ende. „Aber wir haben den Anreiz, über 90 Minuten so zu spielen, wie wir es davor gemacht haben“, werden Gabel und seine Mannen weiter daran arbeiten, sich zu steigern. Erarbeitet haben sie sich auf jeden Fall bereits ein Topspiel bei SFL Bremerhaven in der kommenden Woche - und das ist schon jede Menge wert in einem Jahr des Umbruchs.