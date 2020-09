Bremen. Der SC Weyhe hat mit einem 6:0-Auswärtserfolg (0:0) über die SG Findorff ein dickes Ausrufezeichen in der Landesliga Bremen gesetzt. Schon in der ersten Hälfte führte das von Trainer-Trio Harald Meyer, Dennis Lingnau und Simon Peters betreute Team die Partie überlegen, ließ aber zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. „Wenn wir heute meckern wollen, dann über die mangelnde Effizienz vor dem Tor“, wollte Harald Meyer gar nicht meckern. „Da waren wir nach der Pausenansprache deutlich präziser.“

Georg Tylla eröffnete den Reigen und zog nach einem Eckball von Florian Richter knallhart ab – das 1:0 (47.). „Wir wollten diesem jungen Team mit aggressivem Pressing den Spaß nehmen, das hat gerade im zweiten Durchgang gut funktioniert“, erklärte Meyer den Matchplan. Die Weyher Gäste liefen immer wieder früh an, erhöhten den Druck enorm. Die Folge: Das 2:0 (55.) durch ein Eigentor von Mika Backhaus, der einen Eckball von Florian Richter per Kopf in die eigenen Maschen beförderte. Nur wenige Minuten später ließ sich Tayfun Cavus im Strafraum nur durch ein Foul vom Ball trennen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Dennis Rohmeyer (62.) sicher.

Weyhe lässt nicht nach

Zum dritten Mal trug sich dann Florian Richter als Torvorbereiter ein. Mit herrlichem Diagonalpass schickte er Marco Lampe auf die Reise, der sich bis zur Vollendung des vierten Tores (70.) nicht mehr aufhalten ließ. Nur Tore vorzubereiten reichte Florian Richter an diesem Tag nicht. Ein sehenswertes Zusammenspiel mit Georg Tylla im Strafraum schloss der Mann mit der Rückennummer 20 zum 5:0 (82.) ab. Die Gastgeber hatten nur noch wenig zum Spiel beizutragen, ließen sich mehr und mehr verunsichern. Dennis Lampe eroberte nur Sekunden nach dem fünften Treffer erneut das Leder von einem Findorffer Verteidiger und machte mit seinem selbstbewussten Abschluss das halbe Dutzend (82.) voll. Trotz des starken Auftritts seiner Elf blieb Harald Meyer nach dem Abpfiff geerdet: „Das Ziel heißt Klassenerhalt. Erst wenn das geschafft ist, können wir auch über andere Ziele nachdenken.“