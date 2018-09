Ordentlich Staub wirbelten die Fahrer beim 68. Grasbahnrennen auf. (FOTOS: Jonas Kako (2), Tobias Denne (1))

Sören Vedsted gerät auf der Geraden in Richtung Ziel ins Schleudern. Er stürzt und fällt von seiner Maschine. Der fünfte Vorlauf der A-Lizenzinhaber wird abgebrochen. Die Fahrer bremsen und weichen der liegengebliebenen Maschine aus. Der Schreckensmoment des 68. Grasbahnrennens in Schwarme ist allerdings schnell vorüber, der Däne steht auf. Keine Verletzungen, ihm geht es gut. "Schade, dass der Unfall passiert ist. Ich bin gut durchgekommen, aber glücklicherweise ist nichts passiert", sagt Mika Meijer. Er ist einer von drei Fahrern, der für den Motorsportclub Schwarme antritt. Sein Ziel ist klar: Der Niederländer will in den Finallauf der A-Lizenzinhaber.

Glück für den jungen Fahrer: Der Vorlauf wird gewertet, die Punkte werden verteilt. Der 17-Jährige ist auf dem besten Weg ins Finale, dem letzten Rennen des Tages. Doch dieses ist nicht das einzige, das die etwa 1300 Zuschauer an diesem Tag sehen. Darüber hinaus starten die B-Lizenz-Inhaber, die Junioren-C-Klasse, die Seitenwagen-Klasse. Hinzu kommt das traditionelle Duell um den Bahnrekord und – erstmals seit zehn Jahren wieder – ein Demo-Lauf mit ehemaligen Rennfahrern und ihren alten Maschinen. Insgesamt 31 Mal starten die Fahrer ihre Motoren.

600 000 Liter Wasser

Rennorganisator Marc Wessel vom MSC Schwarme zieht ein positives Fazit der traditionellen Veranstaltung. "Wir sind sehr mit dem Grasbahnrennen zufrieden", freut sich der Schwarmer auch darüber, dass sich erneut niemand verletzt hat. Gerade angesichts der lang anhaltenden Trockenheit über Monate sei es eine Herausforderung gewesen, die Bahn optimal zu präparieren. Zwischen den Rennen setzt sich immer wieder ein Tross aus Traktor und Lkw in Bewegung. Er fährt über den Niedersachsenring, um die Bahn weiter zu wässern. Das Gewicht der Lkw festigt dann die Erde. "Wir haben allein in der letzten Woche 600 000 Liter Wasser auf die Strecke gebracht" rechnet Wessel vor. Dadurch halte sich die Staubbelastung in Grenzen.

Was nicht heißen soll, dass keiner aufgewirbelt wird oder keine Erde durch die Luft fliegt. Eine Herausforderung für die Fahrer. "Wenn man hinter jemandem fährt, dann ist die Sicht wirklich schlecht", erklärt Meijer die Bedingungen beim Grasbahnrennen. Er selbst sitzt seit seinem neunten Lebensjahr auf der Maschine und ist seit mittlerweile drei Jahren im Schwarmer Verein aktiv. Daher kennt er auch die Grasbahn und die Schwierigkeiten des Niedersachsenrings. "Die Bahn ist sehr lang und da sie nicht ganz eben ist, fährt man in den Kurven auch sehr unruhig. Hinzu kommt, dass die Strecke breit ist." Das hat zur Folge, dass man auch mal ein paar Meter verliert, wenn man zu weit aus der Kurve kommt. Meijer startet gerne in und für Schwarme, obwohl er knapp zwei Autostunden entfernt in Winschoten wohnt. "Der MSC ist ein schöner Klub und die Leute sind wirklich nett", schwärmt der Niederländer, der sich zwischen den einzelnen Läufen im Fahrerlager ausruht und an seiner Maschine schraubt, um sie für die kommenden Läufe zu präparieren.

Es lohnt sich, da er nach dem achten und letzten Vorlauf mit acht Punkten am Finallauf teilnehmen kann. Als Vierter von fünf Fahrern fährt er zur Start-Ziel-Linie. Links und rechts reihen sich seine Kontrahenten auf. Alle fahren bis zur Markierung vor. Ein Band auf Reifenhöhe zeigt an: Bis hier hin und nicht weiter. Der Start wird freigegeben. Die Motoren heulen auf, das Band schießt die Schiene entlang in die Luft. Die Fahrer starten und Erde fliegt durch die Luft. "Ich bin gut durchgekommen, es war ein guter Start", wird der Niederländer später sagen.

Doch schon nach der ersten Kurve wird klar: Gegen den Routinier und amtierenden Bahnrekordhalter Bernd Diener sieht der junge Meijer kein Land. Dieser und fünf andere Fahrer hatten zuvor versucht, den Rekord zu brechen. Zwar gewann Diener auch diesen Wettkampf, aber mit 117,48 Kilometer pro Stunde war er ein wenig zu langsam. Kein neuer Rekord also.

Auch Max Dilger und Richard Hall sind einfach zu schnell für Meijer. Während Diener vorneweg seine Runden dreht, kämpfen die Anderen um den zweiten Platz. Als sie nach der dritten Runde über die Ziellinie fahren, wird Meijer Vierter. Mit seinen Punkten, die er zuvor geholt hat, landet er auch am Ende auf diesem Platz. "Ich bin wirklich zufrieden und freue mich über meine Leistung", sagt ein überglücklicher Meijer, nachdem er seinen Helm abgesetzt hat. Von Enttäuschung bei dem 17-Jährigen, der sich mit einem Tuch den Staub aus dem Gesicht wischt, keine Spur. Vielmehr ist er mit Herzblut dabei. So ist es auch kein Wunder, dass er tags zuvor bereits bei einem Rennen in Dänemark an den Start gegangen ist. Nach dem Lauf ging es für den Niederländer nach Hause und am Vormittag dann nach Schwarme. In diesem Jahr hat er bereits knapp 20 Grasbahnrennen absolviert. Meijer mit strahlenden Augen: "Es macht mir einfach Spaß."