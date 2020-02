Avancierte mit fünf Treffern zum Spieler des Tages: Florian Fröhlich (links) vom TSV Bassum. (Thorin Mentrup)

Sulingen. Nicht nur Sturmtief Sabine macht sich derzeit in weiten Teilen Deutschlands bemerkbar, auch der Orkan TSV Bassum fegte am Wochenende über das Vereinsgelände des TuS Sulingen. Am ersten Spieltag des Wintercups demontierte die Mannschaft von Trainer Torsten Klein den Fußball-Kreisligisten SV Bruchhausen-Vilsen deutlich mit 7:1 (4:0). Zuvor war bei der Auftaktpartie der krisengeschüttelte SC Twistringen erfolgreich gewesen. Die Blaumeisen bezwangen den Liga-Konkurrenten durch einen frühen Treffer von Lennart Bors mit 1:0 (1:0). In der Gruppe B dagegen wurde am Sonntag aufgrund des Sturms nicht gespielt.

TuS Sulingen II - SC Twistringen 0:1 (0:1). „Das war ein rundum gelungener Tag für uns“, meinte Uwe Küpker, Trainer des SC Twistringen. Zum einen holten seine Mannen den Auftaktsieg gegen den TuS Sulingen II. Zum anderen machte sich die gesamte Mannschaft direkt nach dem Erfolg auf zum Basketball-Spiel Rasta Vechta gegen Brose Bamberg. „Weil ich früher mal Trainer in Vechta war, bin ich an 25 Karten gekommen. Es war zwar ein bisschen stressig, aber es hat sich gelohnt“, betonte Küpker, der einen ansehnlichen ersten Auftritt seiner Schützlinge bestaunen konnte. Und bereits nach fünf Minuten durfte er jubeln. Nach einem präzisen Steilpass von Maurice Künning enteilte Lennart Bors seinen Verfolgern. Vor dem Tor blieb der Torjäger eiskalt, schob links oben zum 0:1 ein (5.). Auch in Folge blieben die Blaumeisten die spielbestimmende Mannschaft, hatten das 0:2 gleich mehrmals auf dem Fuß. Doch Künning und Bors versiebten aussichtsreiche Hochkaräter. Der TuS Sulingen II war dagegen nur mit einem Pfostenschuss gefährlich. „Wenn es zur Halbzeit 4:1 für uns steht, kann sich Sulingen auch nicht beschweren“, befand Küpker. Stattdessen blieb es im zweiten Abschnitt weiter spannend. Die Gäste verfolgten weiter den Plan ihres Übungsleiters. „Wir haben uns richtig gut bewegt, doch unsere zahlreichen Konterchancen leider vergeben“, seufzte der Coach. Bors hatte die Entscheidung in der Schlussphase auf dem Schlappen, brachte das Spielgerät aber nicht im Tor unter (80.). So musste der SCT weiter zittern. Doch viel Offensivpower kam von Sulingen nicht mehr, sodass die Blaumeisen das 1:0 über die Zeit brachten. Küpker: „Das macht Mut für die nächsten Aufgaben in dem Turnier.“

SV Bruchhausen-Vilsen - TSV Bassum 1:7 (0:4). Es könnte durchaus vorkommen, dass die Spieler des SV Bruchhausen-Vilsen die nächsten Tage noch schlecht träumen werden. Und zwar von Florian Fröhlich. Der Offensivakteur des TSV Bassum schoss seine Mannschaft quasi im Alleingang zum Erfolg. Fünf der sieben Tore markierte Fröhlich. „Er hat einen sehr guten Tag erwischt“, schmunzelte Bassums Trainer Torsten Klein. Der erste Streich Fröhlichs erfolgte bereits nach sechs Minuten. Mit einem trockenen Schuss aus zwölf Metern bugsierte er das runde Leder in die Maschen. Der TSV Bassum hatte die Partie total im Griff, der SV Bruchhausen-Vilsen leistete sich in der Defensive viel zu viele Fehler. Und diese bestraften die Lindenstädter eiskalt. Und das in erster Linie in Person von Fröhlich. In der 32. Spielminute legte der Offensivakteur nach einem Alleingang zum 0:2 nach. Natürlich nahmen auch zehn andere Bassumer am Spiel teil. So auch Manka Madun, der nach einer Flanke von Patrik Remmert zum 0:3 vollendete (36.). Doch das war noch nicht alles in Durchgang eins. Ein weiterer Treffer sollte noch fallen. Wie sollte es anders sein, natürlich durch Fröhlich. Diesmal war der Offensivmann nach Vorlage von Alexander Pestkowski erfolgreich (40.). „Dass wir zu dem Zeitpunkt schon so hoch führen, kam dann doch etwas überaschend. Die Partie war dann quasi schon entschieden“, meinte Klein. Mit etwas mehr Elan spielte die Mannschaft aus dem Lufkurort dann im zweiten Abschnitt auf. Die Belohnung dafür: der Anschluss zum 1:4. Justus Wicke köpfte nach einer Ecke unbedrängt ein (66.). Doch es blieb bei dem kurzen Hoffnungsschimmer. Der TSV Bassum hatte kein Mitleid, legte wieder einen Zahn zu. Der Spieler des Spiels, Florian Fröhlich, mit einem weiteren Doppelpack (75., 77.) sowie Bjarne Meyer (88.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. „Jetzt brauchen wir noch einen Sieg, um unser Minimalziel zu erreichen. Wir wollen zumindest ins Halbfinale“, betonte Klein.