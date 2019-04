Immer im Vorwärtsgang war der TuS Sudweyhe im Pokalspiel beim TSV Bassum. Unter anderem trug sich auch Noah Wilhelm in die Torschützenliste ein. (Braunschädel)

Die B-Junioren-Fußballer des TuS Sudweyhe stehen im Halbfinale des Bezirkspokals. Die Mannschaft von Trainer Andreas Weger setzte sich beim TSV Bassum mit 8:1 (4:0) durch und wurde damit ihrer Favoritenrolle gerecht. Schließlich spielt sie in der Landesliga, während die Lindenstädter in der Bezirksliga gegen den Abstieg kämpfen.

Die Sudweyher konnten nach 20 Minuten einen Gang zurückschalten. Zu diesem Zeitpunkt führten sie bereits mit 4:0. Dass sie kaum Zweifel an ihrem Weiterkommen lassen würden, stand bereits nach wenigen Sekunden fest, als Jan Kaufmann den ersten Angriff zur Führung abschloss (1.). Ein Nackenschlag für die Bassumer, die schnell drei weitere Treffer – zwei davon per Foulelfmeter – schlucken mussten.

Im weiteren Verlauf wurden nicht nur die spielerischen, sondern auch die körperlichen Unterschiede deutlich. Auf TSV-Seite konnte da allenfalls Kapitän Nicola Giovanni Nolte mithalten. Bathier Boboev sorgte mit seinem Tempo das eine oder andere Mal für gefährliche Momente. Über Ansätze ging es aber meist nicht hinaus. Besonders im ersten Durchgang spielten die Gäste dominant, obwohl ihnen die Rolle, eine Partie komplett gestalten zu müssen, nicht unbedingt auf den Leib geschneidert ist, wie auch Weger feststellte. Sein Sohn Arne im Tor musste vor der Pause keinen Ball halten. Die wenigen Angriffsversuche fing die TuS-Abwehr ab. Erst nach dem Seitenwechsel zeigte sich Bassum häufiger in der Offensive. So erzielte Nolte nach starkem Solo den Ehrentreffer für die Lindenstädter. Danach aber war der Landesligist wieder tonangebend und schoss den klaren Erfolg ohne große Probleme heraus. Im Liga-Heimspiel gegen den 1. JFC AEB Hildesheim am Sonnabend dürfte der TuS mehr gefordert werden. Im Bezirkspokal-Halbfinale wartet entweder der 1. FC Sarstedt, der TSV Havelse oder der JFV Calenberger Land II. Die Bassumer treffen bereits am Freitagabend auf heimischer Anlage auf den JFV 2011 Nenndorf.

Weitere Informationen

TSV Bassum - TuS Sudweyhe 1:8 (0:4)

TSV Bassum: Sänger – Prominski (38. Boboev), Marquardt, Henze (67. Jansen), Staar, Nolte, Yesildag, Babick (32. Maljoku), Kraus, Schmidt (74. Denker), Barneföhr

TuS Sudweyhe: Weger (41. Falkenstern) – Bade, Buntemeyer, Lorenz, Brockmann, Grund, Hillmann (21. Schewe), Kaufmann (21. Bode), Wilhelm, Hundt, Pfafenrot (21. Kastens)

Tore: 0:1 Jan Kaufmann (1.), 0:2 Mika Bade (12.), 0:3 Jonas Grund (15./FE), 0:4 Noah Wilhelm (20./FE), 1:4 Nicola Giovanni Nolte (54.), 1:5 Malte Brockmann (59.), 1:6 Arne Weger (68.), 1:7 Lukas Schewe (71.), 1:8 Matthis Hillmann (73.) THR