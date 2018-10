Die Freude über den gewonnenen Punkt beim 2:2 gegen den VfL Bückeburg war beim TV Stuhr nach der Partie groß. (Viola Heinzen)

Stuhr. Nach der Partie zeigten sich Stephan Stindt und Christian Meyer, Trainer des TV Stuhr, sichtlich zufrieden. Schließlich hatte ihre Mannschaft sich gerade in der Fußball-Landesliga Hannover gegen den VfL Bückeburg ein 2:2 (2:1)-Unentschieden erkämpft und damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf gesammelt. „Heute hat man gesehen, dass wir gegen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld mithalten können“, sagte Christian Meyer.

Das lag auch wohl am neuen System des TVS: Dimitri Steen und Riccardo Azzarello, die normalerweise im Sturm agieren, setzte das Trainerduo ins Mittelfeld. „Riccardo hat das wirklich sehr gut gemacht. Er hat die Bälle gut abgefangen und auch verteilt“, lobte Stephan Stindt seinen Spieler.

Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaft in die Partie hinein. Die Gastgeber wirkten kontrollierter und arbeiteten sich nach vorne durch. Ganz vor das Tor schafften sie es aber nur selten. Ähnlich sah es bei den Gästen aus, wodurch sich das Spiel in den ersten 20 Minuten hauptsächlich ins Mittelfeld verlagerte.

In der 23. Minute folgte dann der erste Treffer: Den Einwurf der Bückeburger verschlief die Stuhrer Defensive, Tim Buchwald nutzte die Situation, schnappte sich den Ball und traf zum 1:0 für die Gäste. Davon ließ sich der TVS nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiterhin konstant. Zwei Minuten später war es dann Jan-Phillip Brünings, der die Möglichkeit zum Ausgleich hatte, das Tor aber knapp verfehlte.

Endlich jubeln durften die Anhänger des TVS dann in der 38. Minute: Nach einem Pass in den Lauf schnappte sich Torben Drawert den Ball, spielte einen Gegenspieler aus und sorgte mit seinem Treffer für den 1:1-Ausgleich. Wenige Minuten später folgte fast das 2:1. Der 18-jährige Tim Langreder lief auf den VfL-Keeper Patrick Spilker zu, der etwas zu weit draußen stand, und probierte sein Glück mit einem Lupfer. Doch dieser ging ein gutes Stück am Tor vorbei.

Wichtiger Treffer vor der Pause

„Wenn die Jungs vor der Pause treffen würden, wäre das herrlich“, sagte ein Zuschauer. Dieser Wunsch ging in Erfüllung. Nach einem Einwurf in die gegnerische Hälfte profitierte Adrian Herrmann von der Unachtsamkeit der Gäste und schob den Ball unten rechts am VfL-Keeper Spilker vorbei zum 2:1. Somit ging es für die Gastgeber mit einer Führung in die Pause. Dementsprechend selbstbewusst starteten die Stuhrer in die zweite Halbzeit und kontrollierten direkt nach Wiederanpfiff das Spiel. Ein Fallrückzieher-Tor von Bückeburgs Tobias Versick brachte aber das überraschende 2:2. „Wie das zustande kam, kann ich mir nicht erklären. Es ist ein bisschen unglücklich gelaufen“, sagte Christian Meyer.

Das Tor sorgte bei den Gastgebern für etwas Verunsicherung. Sie ließen sich immer mehr in die eigene Hälfte zurückdrängen und gerieten dadurch in brenzlige Situationen. Bückebergs Finn-Kristian Fischer konnte zwei Mal mit dem Ball seelenruhig durch die Hälfte der Stuhrer spazieren und sogar zum Abschluss kommen. Der TVS schien in dieser Phase nervös und verspielte durch hektische Aktionen gute Möglichkeiten. Die Mannschaft fand nach kurzer Zeit aber wieder zur alten Ordnung zurück. Torben Drawert setzte sich über außen durch und hatte die Möglichkeit zu schießen. Stattdessen passte er in die Mitte, wo er allerdings keinen Abnehmer fand (67.).

Acht Minuten später folgte der nächste Angriff der Stuhrer. Nach einem guten Zusammenspiel im Mittelfeld flankte Adrian Herrmann von rechts zu Torben Drawert, der den Ball aber nicht traf – Chance vertan. „In der zweiten Hälfte hatten wir definitiv die besseren Chancen. Leider haben wir uns nicht belohnt“, bedauerte Christian Meyer. Beide Mannschaften waren zwar am Führungstreffer dran, doch am Ende reichte es nur für ein 2:2-Unentschieden.

Mit dem gewonnenen Punkt vor heimischer Kulisse gibt der TV Stuhr die Rote Laterne erst einmal an den SV B-E Steimbke ab, der am Sonnabend gegen Iraklis Hellas mit 0:2 verloren hatte. „Heute sind wir immerhin nicht als Verlierer vom Feld gegangen. Mit der Leistung, die wir heute abgeliefert haben, können wir nach vorne blicken“, sagte Meyer nach der Partie zu seinen Mannen.

Vom Spielverlauf sei das Unentschieden gerecht gewesen, „doch zum Schluss hatten wir die besseren Chancen. Bückeburg hatte im gesamten Spielverlauf – bis auf die beiden Tore – nur wenige Möglichkeiten“, lautete das Fazit von TVS-Coach Stindt. Der Punkt sei zwar gut, doch den Trainern ist weiterhin eines besonders wichtig: „In erster Linie wollen wir in der Liga mithalten, und das ist uns heute geglückt. So soll es weitergehen“, sagte Christian Meyer.