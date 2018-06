Brinkums Kevin Freistein zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. (Meissner)

TuS Komet Arsten - SC Weyhe 7:1 (5:0). Die personell dezimierten Gäste hatten dem Angriffswirbel des Spitzenreiters kaum etwas entgegenzusetzen. So war SCW-Trainer Jürgen Damsch bereits froh, überhaupt eine komplette Mannschaft zusammenbekommen zu haben. Dafür bedurfte es aber der Nominierung von gleich drei U16-Junioren – eine Entscheidung, die der Coach nicht bereuen musste. Rene Eggers, Daniel Martin und Simon Krahl machten ihre Sache gut – im Rahmen der Möglichkeiten. Und die waren bei Weyhe begrenzt an diesem Tag.

Komet traf fast nach Belieben (15./23./26./37./41./54./89.), Weyhe nur ein einziges Mal durch Marian Schenk zum zwischenzeitlichen 1:6 (60.). Jürgen Damsch nahm’s vergleichsweise locker, er gab sich als fairer Verlierer. Statt groß zu lamentieren, sagte er lieber das: "Wir gratulieren Komet herzlich zur Wintermeisterschaft."

SC Borgfeld - Brinkumer SV 3:4 (1:1). Wer damit rechnete, dass BSV-Trainer Uwe Gräser ob der erfolgreichen Aufholjagd – immerhin hatte sein Team einen 2:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg verwandelt – in großen Jubel ausbrechen würde, sah sich getäuscht. Gräser sprach stattdessen von einem "Tag der offenen Tür" und davon, dass beide Abwehrreihen wohl mit ihren Gedanken woanders gewesen wären. Komplimente klingen anders, auch die Umschreibung eines "Plingel-Plangel-Fußballs" hörte sich nicht gerade nach einem Lob an. Das Folgende dann allerdings schon: "Unsere Moral war super", stellte Gräser zufrieden fest – aus gutem Grund. Drei Mal gingen die Bremer in Führung (24./50./64), drei Mal glichen die Gäste durch Kevin Freistein (33.), Tim Faziou (55.) und Sebastian Wrobel (75. ) aus.

Und nicht nur das: Zu guter Letzt bewies Freistein ausgeprägte Nervenstärke und markierte den Siegtreffer per Foulelfmeter (85.). Uwe Gräser war ein Stück weit versöhnt: "Von der kämpferischen Einstellung her war das letztlich verdient."