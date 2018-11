Ihr Meisterstück hat die Luftgewehr-Fünfermannschaft der SG Thedinghausen gemacht – und das verlustpunktfrei. Zum Saisonabschluss in der Bezirksklasse Hoya gab es ein 3:2 über die erste Warper Formation, was gleichbedeutend ist mit dem direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Vizemeister wurde der SV Sudwalde mit 8:2 Zählern. Damit nimmt dieses Quintett am Aufstiegswettkampf gegen Freudenberg teil.

Während Thedinghausen ein knappes 3:2 bei 1800:1763 Ringen verbuchte, feierte Sudwalde ein ungefährdetes 5:0 (1791:1674) gegen die Warper Zweite. In der dritten Begegnung behielt Schwarme gegen Hoyerhagen II mit 3:2 (1750:1667) die Oberhand. Die Sudwalder schossen in der Besetzung Frauke Früchtenicht (372:330 gegen Gerd Knippelmeyer), Anja Früchtenicht (360:341 gegen Heinfried Witgenfeld), Günter Langer (361:334 gegen Marcel Engelke), Silke Meyer (353:342 gegen Holger Hirndorf) und Wolfgang Stubbe (345:327 gegen Mona Engelke).

JU