„Die erste Halbzeit war für unsere Verhältnisse nahezu perfekt“, sparte Müller gegenüber seiner Mannschaft nicht mit Lob. „Wir haben so gut wie keine Chance zugelassen und hätten sogar höher führen können, wenn wir in den Kontersituationen noch etwas cleverer gewesen wären.“ An Cleverness mangelte es in der 22. Minute nicht. Timo Hiller eröffnete einen sehenswerten Spielzug mit einem gut getimten Pass auf Christoph Hainke, auf dessen scharfe Hereingabe Niklas Hiller im Zentrum lauerte. SG-Abwehrspieler Timm Hormann grätschte im letzten Moment dazwischen, drückte das Spielgerät jedoch unkontrolliert über die Linie ins eigene Tor.

Die Führung spielte den Gästen und ihrem Defensivkonzept natürlich in die Karten. Stefan Müller hatte den Gegner mit einer wenig modernen, aber höchst effektiven Strategie erkennbar überrascht. Mit Simon Beuke stand ein echter Libero auf dem Platz, der seine Abwehr dirigierte. Gegen die schnellen Hoyaer Stürmer wie Payman Alcheikh hatte der Coach eine Manndeckung verordnet. Kevin Diekmann nahm diesen Posten besonders ernst und überließ dem SG-Torjäger keinen Zentimeter des Feldes ohne Zweikampf.

Aus der Abwehr heraus schaltete Twistringen immer wieder schnell um und brachte Hoya in Verlegenheit. So setzte sich Niklas Hiller kurz vor dem Pausenpfiff auf der Außenbahn durch, spielte im passenden Moment den Querpass auf Julian Fuhrmann, doch dem Stürmer missglückte der Abschluss aus bester Position.

Auch in Halbzeit zwei änderte sich das Bild kaum, allein durch Standardsituationen kamen die Hausherren in Tornähe, wo SC-Keeper Mark Schultalbers jedoch nichts anbrennen ließ. Gleichzeitig blieben die Blaumeisen gefährlich, erzielte ein umstrittenes Abseitstor und hatte durch Timo und Niklas Hiller beste Möglichkeiten das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Das gelang schließlich in der 83. Minute: Timo Hiller flankte einen Eckball ins Zentrum, Bruder Niklas scheiterte im ersten Anlauf noch mit dem Kopf, brachte den Nachschuss aber kaltblütig zum 2:0-Endstand im gegnerischen Gehäuse unter.