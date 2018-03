Zwei Siege, eine Niederlage – so lautete die Bilanz der Mannschaften unseres Verbreitungsgebiets in der Fußball-Bezirksliga Hannover der C-Junioren. Der Nachwuchs der JSG Mörsen-Scharrendorf führt nach dem 7:0 beim ASC Nienburg zudem die Tabelle an. Auf Platz drei folgt die JSG Sudweyhe/Weyhe-Lahausen, die sich mit 4:1 beim SC Rinteln durchsetzte, während sich der TSV Bassum dem VfL Bückeburg II geschlagen geben musste.

ASC Nienburg - JSG Mörsen-Scharrendorf 0:7 (0:2). Es muss ein Gefühl der Genugtuung für die Gäste um Trainer Thomas Rasche gewesen sein. Hatten die Mörsener in der vergangenen Saison in der Landesliga fast ausnahmslos (und überdies deutlich) verloren, so scheinen sie nun selbiges ihren Gegnern zuzufügen. Zumindest dem ASC Nienburg, der komplett überfordert war. Bereits in der vierten Minute brachte Tristan Krickmann die Gäste in Front, ehe Tom Thiede auf 2:0 erhöhte (17.). Nach dem Eigentor von Nico Pissor (36.) sorgten Lirik Basha (46.), Nils Willenborg (50./54.) und Marvin Schwenker (62.) für den 7:0-Endstand.

SC Rinteln - JSG Sudweyhe/Weyhe-Lahausen 1:4 (0:0). Obwohl die Gäste ersatzgeschwächt antraten, wussten sie gerade zu Beginn zu überzeugen und zeigten dabei sehenswerte Spielzüge. Allein der Zug zum Tor fehlte. Das änderte sich mit Wiederbeginn, als Bastian Moormeier die Führung erzielte (45.). Nachdem erneut Moormeier das 2:0 markiert hatte, wurde die Partie rauer, ohne dass sich der Verlauf änderte. Leon Ahrens zum 3:0 (60.) und Luca Sievers zum 4:1 (66.) zurrten den Auswärtssieg fest, das zwischenzeitliche 1:3 (60.) war nur Makulatur.

TSV Bassum - VfL Bückeburg II 1:2 (0:2). Die Gastgeber zeigten vor allem in Hälfte eins zu wenig Gegenwehr. „Wir haben zu viel Respekt gezeigt“, mutmaßte Coach Thomas Dinter, der nur die Gäste agieren sah und deshalb meinte, dass der 0:2-Rückstand zur Pause durch Leon Steimke (5.) und Finn Eisenhauer (17.) noch schmeichelhaft gewesen sei. Mit Wiederbeginn besserte sich das Spiel der Bassumer, die durch Jan-Hendrik Soller den Anschlusstreffer erzielten. Mehr aber auch nicht.