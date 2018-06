Melchiorshausen trifft auf Union 60

Auf Fortschritte kommt es an

See

Melchiorshausen. Die zweite Runde des Bremer Lotto-Pokals steht an – und aus unserem Verbreitungsgebiet ist mit Fußball-Landesligist TSV Melchiorshausen nur noch ein Verein dabei. Nach dem Derbysieg über den SC Weyhe erwartet die Mannschaft von Trainer Mike Barten diesmal jedoch ein ungleich härterer Brocken. Der FC Union 60 aus Bremen gastiert Sonntag an der B6, in der vergangenen Saison immerhin Sechster der Bremen-Liga. Doch nicht nur das: Zum Auftakt des Pokalwettbewerbs hatte das Team richtig Lust aufs Toreschießen und fegte den armen SV Weser 08 gleich mit 19:0 vom Platz. "Ein bisschen Angst macht das schon", gibt TSV-Spartenleiter Heiner Böttcher zu, betont aber zugleich, dass die Blau-Weißen ihr Heimrecht nutzen wollen. "Wir möchten schon noch eine Runde weiterkommen."