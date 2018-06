„Das ist schon eine kleine Vorentscheidung“, frohlockte BTC-Kapitän Florian Hartje, warnte aber zugleich: „Das heißt nicht, dass wir schon durch sind. Jetzt kommt es auf das Spiel gegen den Bremer TV von 1896 II an.“

Gegen den TV Süd zeigten sich die Barrier trotz Trainingsrückstandes von ihrer besten Seite. „Im Vorfeld hatten wir noch mal eine Besprechung. Da kam heraus, dass fast alle gerne so hoch spielen wollen wie möglich und wir daher den Aufstieg in Angriff nehmen. Deswegen wollten wir unbedingt gegen Süd gewinnen“, erklärte Hartje.

Das Team hatte an Position vier mit Markus Andresen und Florian Zeichner sogar die Qual der Wahl. „Florian hat dann zurückgesteckt, sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und auf einen Einsatz verzichtet. So kann er auch noch mal bei der Reserve aushelfen“, verriet Hartje. Andresen dankte es mit einer sehr guten Leistung. Gegen Tim Fugmann waren die ersten Spiele noch umkämpft, dann setzte er sich souverän durch. „Markus hat sich super bewegt und nur wenige Fehler produziert“, kommentierte der BTC-Kapitän.

Till Heilshorn verlor gegen Christian Braun, der in der deutschen Rangliste auf Position 288 rangiert, den ersten Satz mit 3:6 und lag auch im zweiten Durchgang mit Break zurück. „Christian hat immer wieder mit seinem starken Aufschlag gepunktet. Till hat auf Serve-und-Volley gesetzt und sich so zurückgekämpft“, analysierte Hartje. Tatsächlich gewann Heilshorn noch mit 7:5 und schaffte es in den Matchtiebreak. Hier geriet er jedoch schnell mit 0:4 in Rückstand und holte diesen nicht mehr auf (5:10).

Mit dem 1:1 aus der ersten Einzelrunde waren die Barrier im Soll. Schnell brachte dann Tobias Kuhlmann seine Farben in Front. Gegner Julian Weyhausen, immerhin die Nummer 598 in Deutschland, hielt den Ball lange im Spiel. Kuhlmann wartete auf seine Chance und punktete immer wieder mit seiner starken Vorhand.

Spitzenspieler Florian Hartje war dagegen gegen den amtierenden Norddeutschen Vizemeister, Arnd Weyhausen (DTB 242), im ersten Satz chancenlos (0:6). „Er hat alles getroffen, viele Linienbälle gehabt. Da konnte ich nur hinterherschauen“, staunte Hartje. Im zweiten Abschnitt wendete sich das Blatt. „Ich habe nichts anderes gemacht, vielleicht nur etwas besser returniert. Arnd hat jedoch einige leichte Fehler produziert, die ihn ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben“, analysierte der Barrier. Er entschied den zweiten Satz mit 6:3 für sich. Im Matchtiebreak lag Hartje sogar mit 3:0 und 7:5 vorne. „Eine lange Rallye habe ich dann leider nicht erfolgreich abgeschlossen. Statt einer 8:5-Führung und zwei eigenen Aufschlägen stand es nur noch 7:6. Das hat sich Arnd dann nicht mehr nehmen lassen“, bedauerte er. Nach dem 2:2-Zwischenstand bezwang das favorisierte Duo Heilshorn/Kuhlmann die Paarung Julian Weyhausen/Fugmann klar in zwei Sätzen. Die Kombination Hartje/Andresen präsentierte sich gegen Arnd Weyhausen/Braun offensiver und flexibler, übte mehr Druck aus und holte mit dem 6:3, 6:4 den siegbringenden vierten Punkt.

Die Ergebnisse: Hartje - A. Weyhausen 0:6, 6:3, 7:10; Heilshorn - Braun 3:6, 7:5, 5:10; Kuhlmann - Julian Weyhausen 6:1, 6:4; Andresen - Fugmann 6:2, 6:1; Hartje/Andresen - A. Weyhausen/Braun 6:3, 6:4; Heilshorn/Kuhlmann - J. Weyhausen/Fugmann 6:1, 6:2.