Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

"Basketball boomt in Brinkum"

Malte Bürger

Brinkum. Kurzerhand mussten die Verantwortlichen ein wenig am Spielplan basteln, da der U12-Nachwuchs nicht ganz so zahlreich zum 3. Brinkumer Minibasketballturnier erschienen war. Das Problem war schnell gelöst, das Feld wurde in zwei Altersklassen (U12/U14) aufgeteilt, die Korbjagd konnte beginnen.