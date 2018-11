TuS Sulingen - TSV Bassum 1:4 (1:1): Die Bassumer ließen im Verfolgerduell nichts anbrennen. Dabei musste die Elf früh eine Schrecksekunde überstehen, als Felix Musialczk per Foulelfmeter traf (5.). Jonas Tiemann hatte den Strafstoß verursacht. Doch die Gäste konterten prompt: Mathis Wohlers legte für Chris Helms auf, der aus 18 Metern traf (6.). Bis zum Pausenpfiff boten sich den Bassumern weitere Hochkaräter, ein Freistoß von Leon Timmermann landete am Querbalken (15.), Helms Flatterball bekam der Sulinger Keeper noch zu fassen (25.). Auch Wohlers (26.) und Alexander Pestkowski (40.) hatten beim Abschluss kein Glück. "Ich hatte schon langsam das Gefühl, dass wir das Tor nicht mehr treffen", befürchtete Oberortner.

Nach der Pause war Helms per Freistoß aus 25 Metern erfolgreich (52.), fünf Minuten später erhöhte Maximilian Meyer nach Vorarbeit von Helms. Den Schlusspunkt setzte Timmermann (58.). "In dieser Verfassung mache ich mir keine Sorgen fürs Spitzenspiel", sieht Oberortner der kommenden Aufgabe mit Freude entgegen.

JSG Haßbergen - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 2:0 (0:0): Seine erste Niederlage als verantwortlicher Coach musste Seckenhausens Fabian Martens einstecken. In der chancenarmen ersten Hälfte kassierten die Platzherren nach einer Tätlichkeit an Jastin Abelmann die Rote Karte (20.). Außer ein paar Distanzschüssen fiel den Gästen nichts ein, durch einen Freistoß gingen die Hausherren in Führung (65.). Nach einer Notbremse sah dann auch noch Abelmann Rot (70.). Ein Fehlpass im Mittelfeld leitete schließlich die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber ein (75.). Ein Sonderlob erteilte Martens seinem aus der U16 aufgerückten Stürmer Claas Stoll, der aufgrund der akuten Personalnot zum Einsatz kam. "Ansonsten war ich mit unserer Leistung überhaupt nicht einverstanden", sagte Martens.