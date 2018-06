Nach dem 58:74 bei 1860 hofft Weyhe auf Derbysieg gegen Brinkum

Blick Richtung Kellerduell

Boris Schröder

Brinkum. Die Basketball-Herren des SC Weyhe warten in der Bezirksliga Bremen weiter auf ihren ersten Erfolg in 2013. Auch bei Bremen 1860 II reichte es am Ende nicht, das Ergebnis lautete aus Gästesicht 58:74 (23:37).