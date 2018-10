„Wir haben vorher viel gesprochen und uns einiges vorgenommen“, suchte Plaumann nach dem Abpfiff nach Erklärungen, „aber wenn man sich die Dinger selbst reinhaut, nimmt man eben nichts mit.“

Dabei begann die Partie vielversprechend für die Gäste. Alexander Matissek zog von der linken Seite in den Strafraum und setzte mit seinem schwachen rechten Fuß zum Kunstschuss an – das 1:0 (3.). Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Nur drei Minuten später spielte Bramstedts Schlussmann Deniz Ersöz einen kapitalen Fehlpass in die Füße von Phillip Schröder, der zum 1:1 einschob. Direkt nach der Pause stand der Bramstedts Keeper erneut unglücklich im Rampenlicht. Wieder hatte ihn ein Rückpass in die Bredouille gebracht, wieder landete sein Abspiel bei Phillip Schröder, der unhaltbar zum 2:1 einnetzte (46.). Mit dem 3:1 durch Markus Giesbrecht nach einer sehenswerten Kombination über die rechte Seite war die Partie entschieden (56.).

Die Angriffsbemühungen der Gäste blieben Stückwerk wie der Versuch Iven Lehners aus rund 16 Metern, Jordi Hamacher im Tor der Gastgeber mit einem Lupfer zu überlisten. Der Keeper fing den Ball ohne Mühe. Auf der Gegenseite legte Holzhausen sogar noch einen weiteren Treffer drauf: Phillip Schröder ließ in einer bemerkenswerten Einzelaktion zwei Gegner aussteigen, zog aus 16 Metern ab ins lange Eck und besorgte mit seinem dritten Tor den 4:1-Endstand (61.). „Wir brauchen jetzt einfach mal einen Gegner, der schlechter ist als wir“, fahndete Sven Plaumann nach dem uninspirierten Auftritt seiner Elf, die weiterhin nur zwei Punkte auf dem Konter hat, nach unkonventionellen Lösungen, „damit wir uns ein wenig Selbstvertrauen zurückholen können.“