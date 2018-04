Für die Syker Wasserballer bot das eigene Turnier einen schönen Gegensatz zum zurzeit eher tristen Liga-Alltag: In dieser Szene behauptet sich TuS-Routinier Jochen Zwarg gegen die Kontrahenten des 1. WV Wunstorf. (Meissner)

Die Hessen waren zwar vornehmlich mit ihren Nachwuchsathleten angereist – aber die waren nicht wegen der guten Luft in den Nordwesten gekommen, sondern um ihre Ambitionen als Perspektivspieler zu untermauern. Die Darmstädter überzeugten als Mannschaft und sicherten sich letztlich den Turniersieg.

Platz zwei ging an den Oberligisten SG Wasserball Bremen, der die Syker in der finalen Partie mit 10:1 abfertigte. Doch diese Klatsche hatte einen nachvollziehbaren Grund. "Wir hatten nicht die Absicht, unser eigenes Turnier zu gewinnen", betonte Zwarg, ergo habe man die Partie gegen die Bremer vor allem zu Testzwecken genutzt und ausschließlich Jugendliche aufgeboten. Die schlugen sich wacker, blieben insgesamt aber chancenlos. "Trotzdem waren wir irgendwie der moralische Sieger", fasste Zwarg das eigene Abschneiden am Ende mit einem Schmunzeln zusammen.

Für Gewinner Darmstadt fanden die beiden Tage von Twistringen derweil eine nahtlose Fortsetzung. Der Verein blieb gleich vor Ort, um sein Trainingslager abzuhalten. Der männliche und weibliche Nachwuchs sei aktuell im DLRG-Heim der Ortsgruppe untergebracht, wusste Jochen Zwarg über seinen Ex-Verein zu berichten, für den er jahrelang aktiv war.

Apropos Nachwuchs: Zum ersten Mal luden die Syker auch zu einem E-Junioren-Turnier ein. Diesen Vergleich entschied die SG Wasserball Bremen für sich, die alle Partien gewann und dabei auch den höchsten Tagessieg landete: ein sattes 13:0 über WU Magdeburg II.

Die Platzierungen im Überblick:

Plätze 1-3: 1. WV Darmstadt 70 (3 Punkte/13:10 Tore), 2. SGW Bremen (3/12:10), 3. TuS Syke (3/9:14); Plätze 4-6: 4. ASC 46 Göttingen (6/17:4), 5. 1. WV Wunstorf (3/9:14), 6. La Chica Darmstadt (0/6:14); Plätze; Plätze 7-9: 7. Aegir Hannover (6/17:12), 8. Waspo 98 Hannover (3/19:15), 9. SFN Vechta (0/13:22).

Jugendturnier: 1. SGW Bremen (18/46:10), 2. WU Magdeburg I (12/36:14), 3. SV Georgsmarienhütte (6/23:32), 4. WU Magdeburg II (0/6:55).