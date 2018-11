SV Kirchweyhe II - TSV Heiligenrode II 8:4. Nach der ausgeglichenen Doppelrunde, in der Ehlers/Michael für Kirchweyhe und Lübben/Becker für die Gäste gepunktet hatten, ging es besonders in den ersten Einzeln hoch her. Gleich sechs Mal in Folge fiel die Entscheidung erst im fünften Durchgang. Stephanie Ehlers kämpfte Bianca Blanken nach 0:2-Rückstand nieder, Christine Michael drehte nach 1:2-Satzrückstand die Partie gegen Cristina Lübben. Auch Colette Rode und Jacqueline Franz behielten gegen Cernohous und Becker jeweils mit 3:2 die Oberhand. Christina Lübben und Bianca Blanken verkürzten anschließend auf 3:5, danach sorgten jedoch Rode und Franz für die Entscheidung: Erstere bezwang Pia Becker, ihre Kollegin setzte sich gegen Sigi Cernohous durch. Da nützte den Gästen auch der Erfolg von Christina Lübben über Rode nicht mehr viel, denn Ehlers machte gegen Becker alles klar.

TSV Heiligenrode II - TSV Bokeloh 5:8. Die Heimmannschaft war dicht dran am ersten Punktgewinn, kassierte am Ende aber doch die fünfte Niederlage in Serie – obwohl die erfolgreichste Spielerin in der Halle eine Heiligenroderin war. Christina Lübben bezwang Susanne Lönne und Sabine Politz im oberen Paarkreuz, in der Überkreuzrunde hielt sie sich auch gegen Heidi Wilkening schadlos.

Die weitere Punkteausbeute gestaltete sich aber übersichtlich: Bärbel Osmers und Christina Lübben gewannen ihr Doppel gegen Wilkening/Schlüter dank starker Nerven im Entscheidungssatz mit 12:10, Osmers punktete zudem im Einzel gegen Sarah Schlüter. Pia Becker avancierte mit zwei äußerst knappen 2:3-Niederlagen gegen Schlüter und Wilkening dagegen zum Pechvogel.