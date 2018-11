Während die A-Formation bereits heute Nachmittag gefordert ist (siehe nebenstehenden Artikel), haben Marco Wessels und Co. die Reserve der Syker für den morgigen Nachmittag in Form gebracht. "Es ist ein großer Schwung an Nachwuchstänzern vom Grün-Gold-Club Bremen gekommen", berichtet TSC-Pressewart Kurt Moschouri. Doch nicht nur diese, auch die eigenen Talente sollen in den kommenden Wochen langsam, aber stetig weitere Wettkampferfahrungen sammeln und die Grundlagen des Formationstanzes vertiefen. "Wir müssen allerdings noch viel arbeiten, entsprechend viel wurde aber auch in den vergangenen Wochen getan", klärt Moschouri auf. "Wir haben viel junges Blut dabei, darüber hinaus gibt es vier reine Damenpaare."

In musikalischer Hinsicht vertanzt das B-Team die bekannte Choreografie "Explosive", mit der die A-Formation zuletzt unterwegs war. "Auch die gewohnten Kleider werden wieder verwendet, sie sind allerdings noch etwas aufgepeppt worden", schildert der Hansa-Pressewart. Als Saisonziel hat der 1. Vorsitzende Udo Bendkowsky einen Rang im oberen Drittel ausgegeben, "ein Platz unter den ersten Vier sollte es schon sein".

Bei der benachbarten TSA im SC Weyhe hat es dagegen einen kompletten Neuaufbau gegeben, ausschließlich neue Gesichter haben sich zu einem motivierten Team zusammengeschlossen, das vorrangig Spaß haben möchte. Folglich steht eine genaue Platzierung bislang auch nicht im Fokus der Beteiligten.

Die Saison beginnt am morgigen Sonntag in Bremen, ehe es dann erst einmal wieder eine mehrwöchige Turnierpause gibt. Im April geht es dann allerdings Schlag auf Schlag, gleich drei Mal werden sich die Tänzer in Verden, Weyhe sowie Kiel dem Publikum und den Wertungsrichtern präsentieren. Das Finale wird dann einmal mehr am ersten Mai-Wochenende in Syke steigen.

Neben den beiden Vertretern unseres Verbreitungsgebietes mischen auch das E- und F-Team des GGC Bremen, die A-Formation der TSA im Ahrensburger TSV, die B-Mannschaft der TSA Creativ im GVO Oldenburg, der 1. TSC Verden B und C sowie das D-Team des TSK Buchholz um die Gunst der Jury mit.