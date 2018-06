Neumorschen. Drei Athleten des Radsportvereins Bruchhausen-Vilsen haben am vergangenen Wochenende am Ars Natura Mountainbike Marathon in Neumorschen teilgenommen. Günter Kellner versuchte sich in der Altersklasse Senioren 3 über die 44-Kilometer-Distanz. „Es war eine richtige Hitzeschlacht. Die Temperaturen stiegen auf bis zu 30 Grad, das Rennen wurde so nochmal anstrengender. Günter hat das aber gut gemeistert“, meinte Jan-Erik Penning, Pressesprecher des RSV Bruchhausen-Vilsen. Günter Kellner freute sich nach 2:21:51 Stunden Fahrtzeit über den achten Rang. „Normalerweise startet er ja bei den Senioren 4, die Klasse gab es bei dem Rennen aber nicht. Sonst wäre ein Podiumsplatz drin gewesen. Trotzdem ist er zufrieden“, berichtete Penning.

Manja Pleuß ging als einzige Frau über die 110-Kilometer-Marathondistanz an den Start. „Manja ist nach ungefähr 35 Kilometern gestürzt, aber selbst das konnte sie nicht davon abhalten, das Rennen zu beenden“, sagte der Pressesprecher des RSV. Sie überquerte die Ziellinie nach 5:56:58 Stunden. Eckard Pleuß versuchte sein Glück über dieselbe Distanz, machte von Beginn an viel Tempo. Das sollte sich jedoch rächen, er beendete den Marathon nicht. „Ein Wochenende zuvor hat Eckard einen anstrengenden Wettkampf bestritten, dem musste er nun Tribut zollen. Er merkte, dass er noch nicht ganz fit war und stieg aus dem Rennen in Neumorschen aus“, erklärte Jan-Erik Penning den Ausfall.