Jacqueline Schumacher (links) vergab eine gute Möglichkeit für Hachetal. (Mei)

Seine Schützlinge kamen anders als zuletzt eigentlich gut in die Partie, Jacqueline Schumacher scheiterte mit der bis dato besten Gelegenheit alleine vor des Gegners Tor (12.). Kurz darauf kam es jedoch knüppeldick für die Gastgeberinnen. Melanie Voltmer traf nach einer Ecke zur Gäste-Führung (19.), die Sandra Gallus nur acht Minuten später nach einem klassischen Gegenangriff ausbaute.

Gallus’ Treffer bildete zugleich den Beginn der Garbsener Konter-Festspiele. Saskia Stoffregen baute "fast bilderbuchmäßig" (Lammertz) auf 3:0 aus (77.), ehe Jana Gossler noch einen obendrauf setzte (83.). Lena Käsemeyers 1:4 zwei Zeigerumdrehungen später war nicht mehr als Ergebniskosmetik. "Garbsen war sehr effektiv, aus fünf Chancen haben sie vier Tore gemacht", schilderte Hartmut Lammertz, dessen Mannschaft nun schon zum zweiten Mal in Folge den Sprung auf den ersten Tabellenplatz verpasst hat. Stattdessen belegen die Hachetalerinnen nun Rang drei in einem äußerst dicht gestaffelten Klassement. Primus Ahlten hat auf den Sechsten TuS Schwüblingsen gerade einmal drei Zähler Vorsprung. "Wer eine Serie hinlegt, ist gleich vorne dabei", weiß Lammertz, der hofft, dass die Seinen jetzt nicht in eine "November-Depression" verfallen.

FC AS Hachetal: Hellwig – Landau, Thiele, Berger (79. Schöne), Helms, Kastens, Käsemeyer, Möller, Schumacher, Jäschke, Behrensen (64. Wijata).