Die Frauen des SC Weyhe streckten am Ende einer langen Saison den begehrten Lotto-Pokal in die Höhe. Damit haben sie sich auch für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. (Frank Thomas Koch)

Weyhe. So ganz genau wusste selbst das Trainer-Team Rolf Schwenke/Frank Bertram nicht, was die Saison 2015/2016 für seine junge, unerfahrene Mannschaft bereithalten würde. Die frisch gegründete 1. Frauen des SC Weyhe, die in der Spielzeit zuvor noch zu großen Teilen in der B-Jugend gekickt hatte, durfte nun in der Fußball-Verbandsliga Bremen antreten, wo nicht nur technisch und taktisch, sondern vor allem physisch ein anderes Niveau lauerte. Von Beginn an versuchten die Trainer, jeden Druck vom Team zu nehmen, den Anspruch aber hochzuhalten. „Die Ergebnisse sind zweitrangig, wir wollten und wollen uns fußballerisch weiterentwickeln sowie jede einzelne Spielerin verbessern“, erklärt Rolf Schwenke knapp die Trainerphilosophie und bilanziert: „Das hat in der abgeschlossenen Spielzeit natürlich herausragend funktioniert.“

Der Start war noch ein wenig holprig. Mit 1:3 unterlag Weyhe in der Auftaktbegegnung dem TV Eiche Horn, zeigte aber bereits eine durchaus ansprechende Leistung und verlangte dem haushohen Favoriten – sowie späteren Verbandsligameister – alles ab. Es sollte die einzige Saisonniederlage bleiben. Schon beim zweiten Ligaauftritt fertigte der SCW auf fremdem Platz den Blumenthaler SV mit 7:0 ab und demonstrierte kraftvoll und mit der nötigen Wettkampfhärte die Ligatauglichkeit. Sollten irgendwo noch Restzweifel geblieben sein, waren diese spätestens am vierten Spieltag zerstreut. Zu Gast beim Mitfavoriten auf den Meistertitel, dem TuS Schwachhausen, rannte die Elf von Schwenke/Bertram dreimal einem Rückstand hinterher, biss sich immer wieder zurück in die Partie, bis Catharina Stelljes beim Stand von 3:4 eine Gelb-Rote Karte kassierte. In Unterzahl schien die Lage aussichtslos, doch in der 90. Minute besorgte Kapitänin Nina Woller mit einem fulminanten Freistoß den Ausgleich und gab so endgültig die Richtung dieser Spielzeit vor.

Am Ende stand ein starker dritter Tabellenplatz mit der besten Tordifferenz aller Teams zu Buche – und natürlich das ganz große Highlight. Praktisch nebenbei war der SC Weyhe ins Finale des Bremer Lotto-Pokals eingezogen, das die Grün-Weißen am 28. Mai vor beeindruckender Kulisse gegen Meister TV Eiche Horn mit 4:1 gewannen. Ein Erfolg, der den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals nach sich zog, die am 15. Juli ausgelost wird. „Der Pokalgewinn ist natürlich eine fantastische Geschichte“, gibt Rolf Schwenke zu, „aber noch wichtiger ist uns tatsächlich die gewaltige Entwicklung der gesamten Mannschaft in dieser Spielzeit. Wenn man zuschaut, welche Präsenz Nina Woller heute auf dem Platz hat, oder wie Kim Heinrich im Finale als Turm in der Schlacht die Abwehr organisiert hat, das macht einfach Spaß.“

Damit das Projekt Weyher Frauenfußball weiter in der Erfolgsspur bleibt, wird hinter den Kulissen schon eifrig an der Zukunft gebastelt. In verschiedenen Probetrainingseinheiten konnten zahlreiche Spielerinnen für eine zweite Mannschaft gefunden werden, die parallel und teilweise gemeinsam mit den Verbandsliga-Spielerinnen trainieren wird. Als Trainer stößt Danny Lumpe dazu, der zuvor im Jugendbereich des TSV Okel tätig war.

Mindestens sechs der Neuzugänge werden auf Anhieb den Verbandsliga-Kader verstärken können. Selina Peters war bereits im Ligaschlussspurt aktiv und bleibt an Bord. Dazu wechseln Merve Tutyemez und Lucy Lord aus der U 17 von Werder Bremen nach Weyhe, Anika Martinovic kommt von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, und vom Meister TV Eiche Horn schließen sich Lea Volkmer und Marie Kuper dem ehemaligen Ligarivalen an. Mit einem schlagkräftigen Team ist also wieder zu rechnen – und wer weiß, vielleicht sorgen Rolf Schwenke und Frank Bertram mit ihren selbstbewussten und unbekümmert auftretenden Spielerinnen sogar im DFB-Pokal für die eine oder andere Überraschung.