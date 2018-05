Zwar war Adam Stolp nach überstandener Verletzung wieder mit von der Partie, doch bei ihm reichte es nur für eine Halbzeit, ehe Julian Albrecht für ihn ins Spiel kam. Aufseiten des TV Neuenkirchen sah es personell auch nicht besser aus, Trainer Dirk Meyer standen mit Torben Schoof, Benny Barth, Lüder Eickhorst und Timo Lües wichtige Leistungsträger nicht zur Verfügung. Christoph Dahm, der zuletzt in zwei Spielen insgesamt drei Treffer erzielt hatte, zierte ebenfalls die Verletztenliste des TVN. Der TSV Schwarme konnte aus diesen Vorzeichen aber kein Kapital schlagen. In der 58. Minute ging der Tabellenneunte durch Cord-Hinrich Jahn in Führung. Dieses Gegentor zeigte bei den Hausherren Wirkung und der TVN nutzte diese Phase gnadenlos aus, um die Partie frühzeitig für sich zu entscheiden. Nur zwei Minuten nach der Führung legte Kevin Schwarze nämlich das 0:2 nach, von dem sich die Schwarmer nicht mehr erholen sollten.

Nun muss das Schlusslicht der Liga seine Hoffnungen auf die nächste Partie beim SV Jura Eydelstedt setzen, um durch den ersten Saisonsieg anschließend besser in die Spur zu finden. Noch ist das rettende Ufer – der erste Nichtabstiegsplatz – nicht aus dem Sichtfeld verschwunden.