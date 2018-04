Das Problem der Gastgeber ist dabei, dass die personellen Sorgen nicht wirklich geringer geworden sind. Besonders im Sturm drückt der Schuh. So wurde ein Torjäger vom Format eines Julian Dannemann (Rückenbeschwerden) zuletzt schmerzlich vermisst. Genauso wie ein Marcel Dörgeloh, der über Schmerzen in der Achillessehne klagt und wahrscheinlich ein weiteres Mal passen muss. Eine Mini-Hoffnung für das Duell gegen Stuhr bestünde bei Dörgeloh zwar, so Wilco Freund, aber ernsthaft planen kann der Coach mit seinem Offensiv-Ass eben auch nicht.

Und um die Probleme gerecht zu verteilen, dürfte Wilco Freund auch in der Defensive zu Umstellungen gezwungen sein. Abwehr-Organisator Torben Budelmann zog sich in der Pokalpartie in Exten eine Blessur am Knie zu und droht ebenfalls auszufallen. "Im Moment ist bei uns ein bisschen der Wurm drin", sinniert der TSG-Coach deshalb. Immerhin kann er wieder auf Mirko Buchs zurückgreifen.

Dem Kontrahenten aus Stuhr stehen allerdings ebenfalls eine ganze Reihe an Stammkräften nicht zur Verfügung. Speziell die Urlaubszeit schlägt beim Team von Trainer Christian Meyer ins Kontor. So genießen Neuzugang Andre Kucharski, Rene Rogalla und Jan Kondritz momentan ihre freie Zeit. Aus beruflichen Gründen fehlt zudem Marten Horstmann, Timo Wetjen ist wegen eines eingeklemmten Rückennervs nicht mit von der Partie.

Das alles trägt zwar dazu bei, dass die Rot-Weißen das Derby nicht in optimaler Besetzung angehen können – doch bei Christian Meyer regiert trotzdem die Vorfreude. "Wir gehen mit viel Bock ins Spiel", lässt der Stuhrer Übungsleiter keinen Zweifel daran, dass seine Mannschaft hochmotiviert ist. Die Favoritenrolle schiebt Meyer aber gerne den Seckenhausern zu. "Wir befinden uns in der Außenseiterrolle, weil die TSG über mehr Erfahrung im Bezirk verfügt und andere Ziele verfolgt."

Daher müsse man eine Niederlage einkalkulieren, "aber abgeschenkt wird nichts. Doch selbst wenn es am Ende nichts wird, dann wird uns das nicht aus der Bahn werfen", versichert der TVS-Coach.

Anpfiff: Morgen um 18 Uhr in Seckenhausen