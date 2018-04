Vorher ausschließlich als Freizeitmannschaft im Einsatz, treten die aus Sri Lanka stammenden Spieler des Brinkumer SV II ab dieser Saison in der Kreisliga A an. (Photocube)

Brinkum. Es wurden immer weniger. Und als feststand, dass nicht ein einziger Spieler des letztjährigen Kaders der Zweiten Herren übrig bleiben würde, war guter Rat teuer. Schließlich war auch die Erste Herren des Brinkumer SV von dem geschlossenen Rückzug der eigenen Zweiten betroffen. In der Spielordnung des Bremer Fußball-Verbandes (BFV) heißt es unter Paragraph 6, 2a: "Vereine, die eine Herrenmannschaft zur Teilnahme am Pflichtspielbetrieb der Bremen-Liga melden, werden für diese Spielklasse nur zugelassen, wenn sie mit mindestens einer weiteren Herrenmannschaft und einer Juniorenmannschaft in einer der Altersklassen von den A- bis C-Junioren im gesamten abgelaufenen und neuen Spieljahr am Pflichtspielbetrieb teilgenommen haben und teilnehmen werden." Es war also Eile geboten, sollte der ambitionierte Bremen-Ligist von einer Sanktion verschont bleiben.

In diesem Zusammenhang erinnert sich Brinkums Teammanager Frank Kunzendorf an die in Bremen ausgetragenen Fußball-Nächte, an denen diverse Freizeitmannschaften teilnehmen. Unter anderem ein Team, in dem ausschließlich Spieler aus Sri Lanka vertreten sind. "Einen Großteil von ihnen kannte ich", sagt Kunzendorf, der – wohlwissend um die Bredouille – den Kontakt aufnahm. "Eigentlich ist das gar nicht mein Aufgabengebiet, und irgendwie hätten wir schon eine zweite Mannschaft zusammenbekommen", erklärt Frank Kunzendorf zwar. Brinkums Teammanager suchte dennoch das Gespräch – und stieß auf Interesse.

Denn die Vorstellung, regelmäßig und gemeinsam in einem Verein Fußball zu spielen, reizte. Zwar spielten bereits drei Spieler beim Bezirksliga-Absteiger TSV Bierden und deren sieben beim Bremer Landesligisten OT Bremen, aber das Gros kickte ausschließlich in der Freizeit gegen das Leder. So auch bei Turnieren für Freizeitmannschaften wie bei der Fußball-Nacht in Bremen oder bei Turnieren, bei denen ausschließlich Tamil-Mannschaften teilnahmen. Diese finden in ganz Deutschland statt, und vor drei Wochen gewann das Team sogar das Turnier in Dortmund.

Darauf Rückschluss auf die bevorstehende Saison zu ziehen, verbietet sich Spielertrainer Thruselvam Mathesan nahezu. Der Brinkumer SV II setzt sich als Absteiger in die Kreisliga A alles andere als unter Druck. "Wir wollen erst einmal die Klasse halten und haben vor jedem Gegner Respekt", gibt Brinkums Spielertrainer ein vorsichtiges Ziel aus. Man wisse eben nicht, wie stark die Liga sei. Zudem sei die Mannschaft noch sehr jung. "Wir müssen erst einmal gucken, was uns erwartet", sagt Mathesan. Außerdem ist zu bedenken, dass die Mannschaft erst seit vier Wochen in der Vorbereitung steckt. Zuvor trafen sich die Spieler nur einmal in der Woche, um zusammen Fußball zu spielen. Und als ein richtiges Training konnte man die Treffen auch nicht unbedingt beschreiben, da man sich eher auf das Spielen beschränkte. Vor dem Ligastart gegen den FC Mahndorf lässt Thruselvam Mathesan daher lieber Vorsicht walten. Zumal der Auftaktgegner im Lotto-Pokal gegen den zwei Klassen höher angesiedelten KSV Vatan Sport erst im Elfmeterschießen ausgeschieden ist. "Aber wir haben die Möglichkeit, die Mannschaft mit Spielern aus der A-Jugend oder aus der Ersten zu verstärken", gibt Frank Kunzendorf Rückendeckung. Und eines steht auch schon fest: "Die Gegner werden bestimmt komisch gucken, wenn sie uns sehen", sagt Thruselvam Mathesan und fügt schmunzelnd an: "Aber das ist schon in Ordnung. Damit kommen wir klar"

