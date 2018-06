Tritt seit einigen Wochen wieder regelmäßig als Torschütze in Erscheinung: Lahausens Jan Stünkel (rechts) hat seine lange Verletzungspause offensichtlich gut verkraftet. (Udo Meissner)

Lahausen. Es war noch die Zeit unter Spielertrainer Tim Arnebold. Die Lahauser hatten einen richtig guten Start in die Kreisliga hingelegt, auch Jan Stünkel präsentierte sich in blendender Verfassung und ärgerte die gegnerischen Abwehrreihen nachhaltig – bis das Kreuzband riss. Die Verletzung stoppte seinen Torreigen abrupt, anstelle von Training und Meisterschaftseinsätzen traten Reha und die unliebsame Rolle des Zuschauers. "Das war schon bitter", sagt Jan Stünkel rückblickend. Vor seinem Langzeitausfall hatte er zudem wiederholt mit Leistenproblemen zu kämpfen, auch die waren schmerzhaft und nervig.

Und jetzt? "Habe ich keine Lust mehr auf Verletzungen", stellt Jan Stünkel mit einem Schuss Selbstironie fest.

In schöner Regelmäßigkeit

Der 24-Jährige hat sich wieder herangekämpft. Unter Neu-Trainer Jürgen Arnebold ist er wieder zur festen Größe geworden und trifft seit einigen Wochen in schöner Regelmäßigkeit. Der jüngste Doppelpack gegen Mörsen war folglich alles andere als ein Zufallsprodukt. "Jan hat sich in den vergangenen Partien kontinuierlich weiterentwickelt", sagt sein Trainer. Stünkel selbst erklärt, dass er vor dem Tor zwar noch nicht "eiskalt", aber zumindest wieder "kalt" agiere. Will sagen: Jan Stünkel hat seinen Instinkt wiederentdeckt – noch nicht zu 100 Prozent, aber doch schon zu gefühlten 90. Von seiner enormen Grundschnelligkeit profitiert er dabei nach wie vor. Im direkten Laufduell kann er seine Vorzüge am besten und effektivsten einbringen. Wenn Jan Stünkel zum Sprint ansetzt, können ihm die wenigsten Gegner folgen. Mit seinem Teamkollegen Sebastian Mömkes verstehe er sich nahezu blind, so Stünkel, er sei der Initiator vieler seiner Angriffsaktionen.

Insgesamt haben die Lahauser nach einem schwierigen Saisonstart wieder in die Spur gefunden und sich auf Platz zwölf vorgearbeitet. Was noch möglich ist? "Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte", hofft Stünkel. Er ist ehrgeizig, was auch seiner Vergangenheit geschuldet ist. Immerhin hat Jan Stünkel als junger Fußballer mit dem TuS Sudweyhe bereits auf Bezirksebene gekickt – ein Level, auf dem er sich perspektivisch gerne noch einmal beweisen würde. Zeit genug hat er mit seinen 24 Jahren ja noch.

Fußball spielt er von Kindheit an: zunächst neun Jahre beim SC Weyhe, dann fünf beim TuS Sudweyhe, ehe es ihn nach Lahausen verschlug. Der in Wilhelmshaven geborene und in Weyhe aufgewachsene Stünkel war dabei mitnichten auf die Rolle des Offensiven festgelegt, sondern wurde in Sudweyhe unter dem damaligen Coach Jürgen Maltzahn auch als Verteidiger eingesetzt. Allerdings als einer, der sich gerne und häufig ins Angriffsspiel einschaltete, wie Jan Stünkel mit einem Schmunzeln hinzufügt. Das Stürmer-Gen schlummerte auch damals in ihm. Und doch hat die Zeit als Abwehrspieler Spuren hinterlassen – sichtbare Spuren. Noch heute bevorzugt Jan Stünkel die Rückennummer drei, er bezeichnet sie als "seine Glücksnummer".

Auf dem Fußballplatz hat er seinen Platz gefunden – beruflich und privat auch. Auf Grund seines Studiums an der Polizeiakademie ist Jan Stünkel nach Oldenburg gezogen und fühlt sich dort nach eigener Aussage "pudelwohl". Er strebt den Dienstgrad des Kommissars an, weil "ich schon früh gemerkt habe, dass reine Büroarbeit nichts für mich ist". Die Mischung macht’s – im Beruf und im Fußball.