Seit einigen Wochen schon werden die Sorgenfalten auf Uwe Behrens‘ Stirn größer. Denn mit der steigenden Zahl an Ausfällen schwinden die Möglichkeiten in Offensive und Defensive. Auf taktische Einwechslungen musste der Trainer des TuS Sudweyhe auch in der Partie gegen den SV Heiligenfelde weitgehend verzichten. Zuerst musste er nach 17 Minuten Torschütze Julian Heusmann, der über Schmerzen im Oberschenkel klagte, vom Platz nehmen, später kämpfte auch Hannes Lüdeke mit Knieproblemen. Dabei musste Behrens schon vor dem Anpfiff auf fünf verletzte Spieler verzichten. Immerhin: Rückkehrer Nico Riekers traf beim 4:4 doppelt.