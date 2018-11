Marco Wessels (l.) hat die Seiten gewechselt: Der ehemalige Weltklassetänzer der Lateinformation des Grün-Gold-Clubs Bremen gehört neuerdings zum Trainergespann des Regionalligisten TSC Hansa Syke. (Tammo Ernst)

Syke. Marco Wessels ist ein Tänzer durch und durch. Seit der Jugend hat er diesem Sport – seinem Sport – alles untergeordnet. Ende des vergangenen Jahrtausends ging er in seine erste Saison beim TSC Hansa Syke, drei Jahre später folgte der Wechsel zum großen Nachbarn nach Bremen, dem Grün-Gold-Club (GGC).

Unter Meistertrainer Roberto Albanese folgten Jahre, in denen Wessels nicht nur zum Mannschaftsführer der A-Formation reifte, sondern auch einen Titel nach dem anderen sammelte. Drei Mal wurde er Weltmeister, drei Mal gab es die Krone Europas. In Deutschland waren der heute 30-Jährige und seine Mitstreiter gar fünf Mal nicht zu schlagen.

Finanzielle Reichtümer waren damit allerdings keine zu verdienen. Wo Weltmeister anderer Sportarten mitunter Millionbeträge auf ihrem Konto platzieren können, bleibt dem Tänzer bei allem Glanz auf den jeweiligen Veranstaltungen als Ansporn die Liebe zu seinem Sport. Eine ganz eigene Art des Reichtums.

Verantwortung für ganzen Verein

Es war eine Zeit, in der es neben dem Tanzen nicht viel gab, wie Marco Wessels einräumt. "Wenn du auf diesem Niveau tanzt, dann ist das in deinem Leben das Wichtigste. Ich habe zu der Zeit zwar noch studiert und nebenbei gejobbt, aber die restliche Zeit zählte nur das Tanzen", erläutert er. "Schließlich trägt das A-Team auch eine große Verantwortung. Die eigenen Erfolge strahlen auf den restlichen Verein ab, man tanzt also nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen Mannschaften."

Um das notwendige Niveau erreichen und vor allem halten zu können, hat es Wessels nicht beim reinen Formationstraining belassen. "Man braucht auch das Einzeltanzen, um technisch gut zu sein. Dort geht es nicht vorrangig um die Haltung oder minimale Bewegungen der Arme, es zählen die Grundlagen", schildert er. "Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass sich die Vereine nicht ausschließlich auf ihre Formation konzentrieren, sondern auch etwas für das Einzeltanzen tun. Und genau das wird hier beim TSC Hansa Syke getan."

Marco Wessels musste jedenfalls nicht lange überlegen, als das Angebot von seinem Heimatverein kam. Den 1. Vorsitzenden Udo Bendkowsky hatte er in den vergangenen Jahren auf diversen Turnieren immer wieder getroffen, folglich war der Kontakt seit dem Abschied 2002 nie ganz abgerissen. Nachdem sich Wessels 2010 mit einem weiteren Titel vom GGC verabschiedet und dann für zwölf Monate zunächst in Buchholz als Technik-Coach angeheuert hatte, ist er seit vergangenem Jahr wieder beim TSC. Dort bildet er nun mit den ebenfalls zu weltmeisterlichen Ehren gekommenen Valentina Ohrmann und Alexander Schwaderer ein überaus fachkundiges Trainergespann.

Ganz so leicht ist ihm der Seitenwechsel allerdings nicht gefallen, gesteht der 30-Jährige. Aus beruflichen Gründen verschoben sich die Perspektiven, mit 27 Jahren hatte die Karriere als Aktiver ein Ende gefunden. "Eigentlich ist das noch kein Alter", meint er lachend, "andererseits war meine letzte Dame gerade einmal 16. Da habe ich mich dann doch alt gefühlt."

Das Tanzfieber ist jedoch keineswegs erloschen. Mit Salsa hält sich Wessels in Schwung, als Trainer versucht er nun eine andere Rolle im Formationszirkus kennenzulernen. "Das ist aber gar nicht so einfach. Man muss auf ganz andere Dinge achten als es früher noch der Fall war. Ich übe noch und finde mich da gerade erst rein", gibt er zu. Auch ein WM-erprobter Tänzer genießt da keine Vorteile. "Ich habe mich genau darüber einmal mit Horst Beer unterhalten", erinnert sich TSC-Chef Udo Bendkowsky an ein Gespräch mit der Bremerhavener Tanz- und Trainerlegende. "Er sagte, dass man zehn Mal Weltmeister sein könne, aber dadurch noch lange nicht ein guter Trainer sei. Das kann ich so nur unterschreiben, Marco ist allerdings auf einem sehr guten Weg."

Stellt sich nur die Frage, ob jetzt vielleicht ein Mini-Albanese in Syke wertvolle Tipps weitergibt. "Ich habe viele Jahre unter ihm trainiert, das hat mich zweifelsfrei geprägt", gesteht Wessels, der aber natürlich trotzdem seinen eigenen Stil finden will. "Ich möchte den Ehrgeiz bei den Tänzern wecken, dass sie sich selbst gut finden und weiterentwickeln wollen. Sie sollen in erster Linie selbst an sich arbeiten und nicht nur alles vom Trainer aufgedrückt bekommen."

Drei Mal wöchentlich geht es in die Halle, in der aktuellen Turnierphase sogar vier Mal. "Ich sehe hier ein unheimlich großes Potenzial. Die Mannschaft hat beim ersten Wettkampf mit einer eher durchschnittlichen Leistung schon eine gute Platzierung ertanzt. Da ist noch mehr möglich", ist sich Marco Wessels sicher.

Den Nachweis gibt es vielleicht schon heute in der Halle 7 der Bremer ÖVB-Arena beim zweiten Turniertag der Regionalliga Nord. Zwar sind auch die Bundesligisten vor Ort, ein Wiedersehen mit Roberto Albanese gibt es jedoch nicht, da dieser in Italien weilt. Der GGC ist aber natürlich dabei. "Jetzt, wo ich aufgehört habe, finde ich das Team noch besser. Damals sah man vor allem die eigenen Fehler, nun denke ich, dass es gar nicht besser geht." Sein Ex-Coach dürfte diese Worte gerne hören, und vielleicht hat er ja demnächst auch ein Lob parat – nicht für den Tänzer, sondern den Trainer Marco Wessels.