Doch beim SVH will man nicht nur mit Zahlen jonglieren – sondern auch mit Fakten glänzen. So durfte Florian Jamer, gleichzeitig Aktiver bei den 1. Herren und Offizieller in der Spartenleitung, gestern stolz verkünden: "Die großen Weichen für die kommende Saison sind bereits gestellt." Schon jetzt ist klar, dass sowohl der Kader der Ersten als auch der Zweiten in der 1. Kreisklasse komplett zusammenbleibt. Auch auf der Trainerbank herrscht Kontinuität: Frank Fischer macht beim Kreisliga-Primus genauso weiter wie Dennis Thalmann bei der Reserve. Fischer habe diesen Entschluss unabhängig davon gefällt, ob seine Mannschaft in der kommenden Spielzeit auf Bezirks- oder auf Kreisebene gefordert ist. "Das freut uns natürlich riesig", betonte ein erleichterter Jamer. Thalmann wird zudem zusätzliche Unterstützung erfahren. Ab sofort fungiert Christian von Rüsten in der SVH-Zweiten als Torwart-Trainer.

Doch nicht nur das: Kurzfristig gibt es auch drei Neuzugänge zu vermelden, die bereits für die am Wochenende beginnende Rückserie spielberechtigt sind. Zwei von ihnen sind fest für die Kreisliga-Truppe eingeplant. Zum einen Soner Baykal, der schon früher das SVH-Trikot trug und zuletzt für die Drittvertretung des FC St. Pauli auflief. Außerdem ist mit Patrick Hilbig ein Torwart verpflichtet worden, der Stammkeeper Christian Gerlach "weiter pushen soll", so Florian Jamer. Hilbig kommt vom TSV Bassum, und Jamer ist schon jetzt begeistert: "Patrick ist ein super Torwart." Er untermauere das Konzept der Heiligenfelder, auf jeder Position doppelt und möglichst gleich stark besetzt zu sein.

Ein anderer könnte diesem Anspruch perspektivisch ebenfalls nachkommen. Doch zunächst ist Nick Nolte für die 2. Herren eingeplant. Der 25-jährige Stürmer wechselt vom TuS Komet Arsten nach Heiligenfelde. Florian Jamer spricht von einer "Bereicherung". Dadurch werde das Thalmann-Team enorm an Qualität hinzugewinnen. Es sei nicht auszuschließen, dass Nolte auch ein Thema für die Erste werden kann, "aber das muss man abwarten". Jedenfalls wähnt man sich beim SV Heiligenfelde sehr gut aufgestellt für die kommenden Herausforderungen.